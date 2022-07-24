Польские власти намерены создать сильнейшую сухопутную армию среди стран — членов НАТО. Об этом в интервью изданию Sieci сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Александр Орловский. Польский крылатый гусар в латах. 1810-е

«Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска. Мы находимся на линии фронта, у нас есть граница с Россией и на севере, и фактически в военном плане, со стороны Белоруссии», — сказал он, добавив, что армия страны должна быть настолько сильна, чтобы она сама по себе отпугивала потенциального врага.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения вспомнили о том, что подобные заявления делало украинское руководство.

«Одна сильнейшая армия уже почти закончилась», — с сарказмом отреагировал один из участников обсуждения.

«Ещё одни вояки», — отреагировала Ольга.

«А денег хватит?» — задался вопросом один из комментирующих.

«Поляки не на шутку разгулялись что-то», — иронизирует Ирина.

«Очередь заняли за Украиной», — смеется В. К.

Gpk.gov.by Польские вооруженные силы у белорусско-польской границы

«У них Европа рушится, экономика падает, главные их спонсоры сами себе не знают, чем помочь. На что строить-то будут?» — задался вопросом «ТНК».

«Кстати, возможно, тонкий намек на то, что все недобитые украинцы у них устроятся… Боевой опыт — штука такая, что на дороге не валяется», — написал один из участников обсуждения.

«Да кто с ними сухопутно воевать-то будет? Разбомбил, и всё — это с украинцами нянчатся», — добавил Al Ba.

«Чтобы создавать сильную армию, нужно находиться на экономическом подъёме…» — прокомментировал новость Soviet Union.

«Польские провокаторы давно не получали от русского медведя», — не выдержал DOK.

«В этой армии рядовыми будут бывшие украинцы, а на офицерских постах, как исторически сложилось, исключительно панове», — иронизирует Tim.

«Мне интересно, а за чей счёт банкет? Качественно ничего не изменят, стандарты НАТО никто не отменял, численностью брать будут? А кормить эту ораву на что?» — не понимает 207.3 FM.

«Один уже кричал про самую сильную армию Европы», — напомнил Naz о Петре Порошенко.

«Ну как только танки немецкие получат…» — с сарказмом комментирует новость Серега.

«США не будут вступаться за Польшу, если кипишь будет сильный», — подытожил kos777rus.