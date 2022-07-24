Турция сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться по Черному морю, по ценам ниже мировых. Об этом со ссылкой на главу комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнуса Кылыча 24 июля сообщает газета Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Так, глава политик отметил, что подписавшие 22 июля в Стамбуле соглашения по экспорту сельскохозяйственной продукции «оба министра (российский и украинский. — О. П.) устно пообещали, что Турция получит преимущества в вопросах цен на зерно и его приобретения».

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что турецкая сторона не упустит своей выгоды.

«Эрдогана не проведешь. Если турки во что вписались — значит, это туркам выгодно», — отреагировала Светлана К.

«Турки свое не упустят. Восточный базар», — пишет Александра Ф.

«А потом они (Украина. — О. П.) будут ныть про очередной голодомор», — добавил Алексей П.

«Как будто Турция и раньше поступала иначе с украинским зерном? Покупала недорого, а потом той же Украине продавала «турецкую» муку из украинского зерна, но уже дорого», — написала Shura M.

«Он делает то, что выгодно для его страны и народа, в отличие от шестёрок и популяризаторов США и иже с ними», — добавил один из участников обсуждения.

«Эрдоган в своем репертуаре: и нашим и вашим, и себе в карман», — смеется «А поговорить?»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Эрдоган хитёр, изворотлив, скрытен, способен притворяться для пользы дела другом, но, не раздумывая, предаст, если будет выгодно, — амбиций во власти выше крыши и что-то получается у него», — отметила Татьяна Х.

«Да нечего там уже покупать… Все зерно уже распродано на год вперед», — считает один из комментирующих.

«Эрдоган везде поспел. Во всех мировых вопросах его имя фигурирует», — пишет Ксения.

«Эрдоган своего не упустит!» — отреагировал A. D.

«Турция и до спецоперации покупала пшеницу, а назад продавала муку на Украину», — также напомнил Vasiya P.

«Скорее Турция будет делать муку и продавать её той же Украине», — предположил Петр.

«Старый лис (видимо, речь о президенте Турциию. — О. П.) как всегда всех переиграл», — написала Tanya T.

«Султан (Эрдоган. — О. П.) — молодчик, как и [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан, — решает проблемы своей страны!» — прокомментировал Валерий.

«У турок большой бизнес на Украине и был. Зерно, дороги делали они там», — отметил Олег Ч.

«Кто бы сомневался в торговых способностях турок?» — поинтересовалась Marina M.

«Пусть лучше турки, чем США. Я так думаю», — написала Валентина.

«Интересно, после окончания СВО на Украине сколько пшеничных полей останется?.. Чем будут торговать и что вывозить?» — задумалась Илария.

«Чемпион по втыканию ножей в спину Эрдоган сейчас, походу, дубль сделал. И Европу, и Украину сразу оприходовал», — с юмором пишет Денис С.

«Ничего личного, только бизнес!» — добавила Елена.

«Свидомые (украинцы. — О. П.) так рвались вывезти это зерно… Они реально не понимают, что им грозит если не голод, то серьёзный дефицит продуктов? И уже этой зимой!» — написал Kir.

«А как же голодающие Африки?» — с сарказмом подытожила Агния.