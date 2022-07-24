После того как глава МИД Венгерии Петер Сийярто побывал в Москве, где в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсуждал вопрос об увеличении объемов поставляемого из России газа, чтобы обеспечить энергобезопасность страны, он связался по телефону и с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Прежде всего Сийярто констатировал, что переговоры по восстановлению ядерного соглашения с Ираном и состоявшийся в Тегеране саммит лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате подтверждают «возрастающую роль Исламской республики». Во-вторых, он отметил, что в ситуации, когда «мы столкнулись с серьезным продовольственным и энергетическим кризисом, конструктивная роль Ирана может помочь решить все эти проблемы». В-третьих, он подчернул растущую обеспокоенность тем, что «продовольственный кризис угрожает стабильности ряда регионов Азии, Ближнего Востока и Африки, создавая тем самым угрозу возникновения миграционных проблем».

Министерство иностранных дел РФ Встреча Сергея Лаврова с Петером Сийярто

Звонок Сийярто в Тегеран не был случайным. По всем признакам Будапешт начинает пересматривать многие аспекты в своей внешней политике. По словам венгерского министра, «мы не хотим снова установления мирового порядка, при котором мы окажемся на периферии блока, в буферной зоне или в районе, прилегающем к буферной зоне». В этой связи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна должна «готовиться к глобальному кризису, который накроет Европу и США к 2030 году». По его словам, «к тому времени накопятся проблемы западного мира. В США будет очень серьезный кризис… В европейских странах почти неизбежен экономический спад, который также может вызвать политические бури… Именно тогда нам нужно быть в отличной форме: нужна дипломатическая, экономическая, интеллектуальная и военная сила». При этом он считает, что «необходимо продвигать новую стратегию», которая, в частности, предполагает и диверсификацию источников энергии.

Иран рассматривается Венгрией в качестве одного из таких важнейших для себя источников энергоресурсов. Дело в том, что прежняя ставка Будапешта на энергоресурсы Азербайджана оказывается несостоятельной. Как говорил сам Сийярто, выступая в начале июня нынешнего года на Бакинском энергофоруме, «есть большие сомнения относительно возможного увеличения энергопоставок в Европу из прикаспийского региона посредством TANAP». По его же словам, «вопрос поставок каспийского газа был бы хорошим вариантом для Венгрии, но пока что это нереально». А реально только то, что 85% газового спроса обеспечивается Россией. «Это не наш эксклюзивный выбор, это вопрос физики, инфраструктуры и геолокации», — подчеркивал Сийярто. И этот фактор не изменит участие Венгрии в Союзе тюркских государств.

Будапешт именно с опорой на этот альянс, в частности, на Баку, пытался наладить энергетическое сотрудничество с Тегераном. Но последний, по известным причинам, настороженно воспринимал предлагаемые проекты. Плюс американские санкции, которые создавали проблемы. Сейчас Венгрия решила выходить на Иран напрямую. В сентябре прошлого года Сийярто встречался с Амирабдоллахианом в кулуарах конференции Генеральной Ассамблеи ООН. Понятно, что отношения между европейской христианской Венгрией и азиатским мусульманским Ираном должны быть не только взаимовыгодными, но и, как полагают в Будапеште, даже «исторически обусловленными». Тем более что на Ближнем Востоке происходит переформатирование всех отношений и всего пространства. Поэтому в Будапеште встреча астанинской «тройки» в Тегеране была воспринята как очередной шаг по формированию нового расклада в регионе.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

А венгерские интеллектуалы распространенные в обществе идеи о венгерском туранизме стали дополнять сюжетами и об иранских корнях венгров. Дискуссии по поводу этногенеза венгерской нации, которые начались еще с середины XIX века, до сих пор продолжаются. Переориентация с финно-угорского вектора на идею «Великого Турана», то есть исторического и культурного родства венгров с тюркскими народами, затем дрейф в сторону Ирана — такие изменения в официальной культурной политике Венгрии не случайны. Это позволяет ей реализовывать политику широкого внешнеполитического маневрирования с серьезным экономическим и энергетическим подтекстом. И есть результат. Тегеран и Будапешт заявили о создании совместной экономической комиссии, которая будет готовить «дорожную карту» по выстраиванию отношений.