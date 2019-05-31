Исчерпав возможности для давления на своих главных противников по всему миру, США решили переложить эту задачу на своих союзников. Так, противостояние с Россией было возложено на НАТО и ЕС, а для противодействия Китаю был сформирован новый альянс — AUKUS. Однако один фланг глобальной стратегии США всё ещё недостаточно прикрыт. Речь идёт об Иране и его союзниках.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Несмотря на то, что США разместили на Ближнем Востоке десятки своих баз, Вашингтон также стремится к тому, чтобы его региональные союзники активнее действовали против Ирана. Нехитрая стратегия США выглядит так: арабы воюют с иранцами, а чтобы они не разбежались — с тылу их подпирают американские военные базы и Израиль.

Не сказать, что идея формирования военного блока арабских государств оригинальна и нова. Подобные планы одно время разрабатывались в Саудовской Аравии. На территории королевства проходили военные учения с привлечением контингентов из арабских стран — как с Ближнего Востока, так и из Северной Африки. Но идея провалилась с началом войны в Йемене. Сначала саудовцы смогли создать антийеменскую коалицию, однако затем поссорились с Катаром и…словом — идея не получила развития.

Да и сомнительно, чтобы США допустили формирование военного блока без своего участия. А вот блок под руководством Вашингтона — совсем другое дело.

Первым о формировании «ближневосточного аналога НАТО» заявил король Иордании Абдалла II в интервью американскому телеканалу CNBC.

«Я был бы одним из первых, кто поддержал бы ближневосточное НАТО. Мы все чаще встречаемся друг с другом и говорим: «Чем мы можем помочь друг другу? … что, я думаю, очень необычно для региона» — заявил монарх.

Официальное интернет-представительство президента России Абдалла II

С подобной инициативой выступил министр обороны Израиля Бени Ганц, который рассказал о планах создания договора о коллективной воздушной безопасности на Ближнем Востоке: MEAD. По данным СМИ, в альянс должны войти США, Израиль и государства, которые установили с Израилем дипломатические отношения: ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иордания, Судан, а в дальнейшем также — Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и Оман.

Предположительно, заявить о формировании нового блока планировалось в ходе визита президента США на Ближний Восток. Неслучайно, что одним из главных итогов поездки президента стало подписание «Иерусалимской декларации», согласно которой Штаты обязуются всеми силами противостоять Ирану и поддерживать Израиль.

Haim Zach / Government Press Office (Israel) Визит Джо Байдена в Израиль

Однако… эта идея не нашла отклика в арабском мире. Первыми о своём нежелании идти на прямую конфронтацию с Ираном заявили в Иордании. В интервью СМИ премьер-министр страны Бишр аль-Хасасуна заявил, что в Иордании не рассматривают Иран в качестве противника и намерены добиться установления прочных дипломатических отношений с Тегераном. С аналогичным выступлением выступил политический советник наследного принца ОАЭ Мухаммеда бин Зайеда Анвар Гаргаш. С его слов, власти Эмиратов планируют установить с Ираном дипломатические и торговые отношения и не участвовать в каких-либо антииранских альянсах.

Мягко говоря, отказ арабов от прямой конфронтации с Ираном, серьёзно спутал карты США. Вместо того, чтобы заявить о создании единого военного блока, Байдену пришлось повторять всё те же слова о неприятии «иранской агрессии» и грозить иранцам пальчиком через воды Персидского залива.

Причины, по которой арабские страны не стремятся к противостоянию с Ираном, в общем-то очевидны.

США, да и Израиль, по географическим причинам находятся вне зоны поражения иранских ракет. А вот страны Персидского залива в ходе прямого военного столкновения оказываются меж двух или, если уж на то пошло, меж трёх огней. Ракетные удары могут последовать как с северного направления — то есть из Ирака, где базируются проиранские группировки мусульман-шиитов, с юга — из Йемена и с востока — непосредственно из Ирана.

Учитывая, что системы ПВО американского производства не могут защитить территории стран-союзниц (вспомним ракетный обстрел аэропорта Абу-Даби и поражение нефтеперегонного завода в Джидде), арабским монархиям не сильно хочется вступать в этот союз, который выгоден только США и Израилю.

Поэтому, как бы того ни хотелось Вашингтону, но арабские державы оказываются прагматичнее стран Европы и не спешат стрелять себе в ногу, ссорясь с сильным восточным соседом. При таком положении дел США не стоит ждать, что кто-то за них будет таскать каштаны из огня.

Решатся ли Штаты на военный конфликт в одиночку? Более чем сомнительно.