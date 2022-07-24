Фактическое блокирование авиасообщения по всей Европе от Лиссабона до Риги сводят к последствиям пандемических ограничений. Основная версия — во время пандемии авиакомпании и наземные службы провели массовое увольнение персонала, и сейчас на фоне роста летнего пассажиропотока сказывается его нехватка.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Это простейшее, усердно навязываемое общественности объяснение по непонятной причине не замечает ряда обстоятельств нынешнего авиахаоса в странах ЕС и НАТО. Они фигурируют на полях новостийных лент, но не учитываются в аналитических обзорах.

Согласно официальной информации Международной ассоциации воздушного транспорта, весной этого года пассажиропоток достиг всего 75% от уровня до пандемических ограничений. Прогноз: прежний пассажиропоток восстановится только в 2024 году. Странно, как европейские авиаперевозчики по логике «ковид — навсегда» смогли настолько критично сократить наземный и лётный персонал, что теперь в течение постковидных месяцев не могут заполнить вакансии.

Но есть и ряд других причин, на которые направляют внимание обывателя европейские СМИ. Первое — масштабные единовременные забастовки. По всей Европе бастуют все авиатранспортники — от уборщиков в аэропортах до пилотов. Их поддерживают железнодорожники — крупнейший парижский авиаузел блокируется по причине невозможности вовремя добраться до воздушной гавани как пассажирам, так и лётному персоналу.

Филип Хойол. Бунт

Закономерный вопрос: чем объяснить единомоментный характер такой протестной активности и где были протестующие, когда их коллег массово увольняли? Почему именно сейчас? И что мешает властям и компаниям удовлетворить требования забастовщиков, чтобы избежать ещё больших финансовых убытков от отмены рейсов и репутационных издержек из-за километровых очередей в аэропортах, потерянного багажа, сорванных отпусков и командировок сотен тысяч клиентов? При этом, согласно сообщению Reuters, европейские авиакомпании продолжают как по команде расписываться в синхронной беспомощности и уже объявили об отмене тысячи рейсов до конца лета.

Рукотворная нелётная погода утягивает в воронку коллапса не только авиакомпании и аэропорты, но и целую отрасль европейской туриндустрии, которая так и не восстановилась после ковидной комы. Цена вопроса — требование персонала, к примеру, германского авиагиганта Lufthansa на фоне инфляции увеличить зарплату на 350 евро в месяц. И это на фоне 46-процентной индустриальной инфляции в Германии, когда правительство фактически дотирует соответствующее количество планово убыточных предприятий! Отчего же такое явное небрежение властей ведущей экономики Европы к авиаотрасли и индустрии путешествий?

На этом фоне Еврокомиссия обновляет список авиационной безопасности, который носит откровенно санкционный характер в отношении целого ряда зарубежных, отнюдь не российских авиакомпаний, которым запрещены полёты или ограничивается эксплуатация и в воздушном пространстве Евросоюза. В этот обновлённый чёрный список попали все авиакомпании Армении, ряд перевозчиков Киргизии, Конго, Ливии, Непала и Сьерра-Леоне. Всего в этот стоп-лист включено 96 компаний.

Но есть в этом идеальном шторме ещё один фактор, который сработал дополнительным катализатором европейского авиаколлапса. Немецкая пресса в конце июля сообщила о «технических проблемах» обеспечения безопасности воздушного движения швейцарской системы Skyguide. Эти проблемы, как сообщается, были вызваны сбоем в IT-сети. Система была выведена из строя в течение двух часов. Сотни рейсов были отложены на несколько часов, находящиеся в полёте воздушные суда направляли мимо аэропортов и стран назначения. Десятки рейсов были отменены, многие пассажиры ожидали вылета своих бортов, которые в это время находились в других аэропортах. Пресс-служба Skyguide в распространённом заявлении отметила, что речь не идет о хакерской атаке.

Лабас Александр. В полете. 1935

Фактически закрытое воздушное пространство над Швейцарией разошлось парализующим нервным импульсом по всей Центральной Европе.

Оказалось, что подобный сбой был также зарегистрирован 29 июня и в системе обеспечения воздушной безопасности в аэропорту Дюссельдорфа, который заблокировал авиационное сообщение Германии. Затем подобное повторилось в Дрездене, Праге, а потом в прессе стала появляться отрывочная информация о «лавине сбоев систем слежения и безопасности» по всему европейскому воздушному пространству.

Есть ли какое-то логическое объяснение такому набору «случайных совпадений» с общим результатом системного европейского авиаколлапса? Политолог Дмитрий Журавлёв предполагает, что взаимосвязь между этими событиями есть:

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Журавлёв

Характерно, что все перечисленные факторы наложились на каскад практически беспрерывных учений ПВО НАТО на так называемом Центральноевропейском театре военных действий, которые интенсивно проводятся именно с весны текущего года. В ходе этих манёвров отрабатываются, в частности, взаимодействие национальных сил противовоздушной обороны стран Североатлантического альянса, развёртывание штаба командования и контроля НАТО в Балтийском регионе, практика подавления ПВО противника, а также использование средств ПВО 5-го поколения. Помимо этого, проводятся боевые стрельбы средств противовоздушной и противоракетной обороны наземного базирования.

Примечательно, что в начале апреля 2018 года в европейской компьютерной системе Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol также произошёл масштабный сбой. Он привёл к срыву графика полётов половины авиарейсов. И этот сбой также совпал с проведением масштабных учений объединённой системы ПВО НАТО.

Фактически такая активизация системы ПВО считается одним из важнейших признаков способности и готовности противника перевести вооружённые силы из режима учений к прямой агрессии.

Депутат Михаил Делягин считает: