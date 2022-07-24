Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена отказалась отправлять Киеву запрошенные разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle («Серый орел») из-за боязни, что они могут попасть в руки России. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

Иван Шилов ИА REGNUM США

Читайте также: WSJ: власти США оказываются поставлять Киеву запрошенные беспилотники

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения дали понять, что США верно опасаются, и то, что американское вооружение окажется у России — это вопрос времени.

«Больше всего американцы опасаются потери имиджа своих разрекламированных образцов вооружения. Их никто не будет покупать, когда увидят их реальные, а не заявленные возможности», — отреагировал Алексей А.

«И правильно опасаются. Украинские силы будут разбиты, все западное оружие будет или захвачено, или уничтожено», — добавил Виктор.

«Я думаю, США опасаются, что это оружие всплывёт на черном рынке где-нибудь в Европе…» — отметила Инна К.

«Вперед MQ-1 С на Белый дом! Вашингтон ждет!» — иронизирует Елена К.

U. S. Army БПЛА MQ-1C Gray Eagle

«И может, и будет получена Россией эта техника, если попадёт на Украину», — написал Данила П.

«Передавайте сразу в надёжные руки. ВСУ — это посредники. Они продадут в Россию за полцены», — с сарказмом прокомментировала Людмила.

«В смысле «может оказаться»? Окажется обязательно. А войска Украины будут разбиты полностью и безальтернативно», — комментирует новость Михаил Л.

«Ключевое слово «пока». Если будет какой-нибудь очевидный перелом с нашей стороны, всё поставят им ненавистные американцы», — считает Ирина.

«Не могут, а окажутся, тут без вариантов», — подчеркнул Жека Е.

«Потому что понимают, что Украина проиграет. И за ленд-лиз платить некому», — пишет Василий.

«Они и HIMARS не собирались поставлять…» — отметил один из участников обсуждения.

«Значит, передадут через какого-то посредника… Когда много говорят об оружии такого типа, значит, России готовить нужно ПВО», — написал Larry King.

«Это да, уж наши поохотились бы на этого «серого орла». По перышкам бы разобрали», — добавила Ольга Б.

«Не «если», а «когда». Причем, это «когда», скорее всего, уже обговорено», — выразил предположение Вальдар А.

«Ой, прям передовые технологии у них… Держите меня семеро», — с юмором подытожила Марина Л.