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Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Достигнуты договоренности о создании коридора для украинского зерна

Как передает SHaber, министр национальной обороны Хулуси Акар сообщил, что соглашение по зерновому коридору достигнуто. Акар отметил, что в ближайшее время планируется провести встречу между военными делегациями министерств обороны Турции, России и Украины и делегацией ООН по вопросам безопасной перевозки по Черному морю зерна и продовольствия, ожидающих в украинских портах. «В вопросе перевозки зерна и продовольствия достигнуты принципиальные договоренности. Мы продолжаем работать над тем, чтобы довести эти планы до конкретной реализации. Вероятнее всего, в этих целях до конца недели состоится встреча представителей», — сказал он.

Тегеран и Москва не поддержали желание Анкары провести операцию в Сирии

Согласно сообщению Haberrus, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 7-м трехстороннем саммите, состоявшемся в Тегеране между Турцией, Россией и Ираном, зондировал вопрос проведение Анкарой операции в Сирии. Однако поддержки со стороны Тегерана и Москвы не последовало. Согласно совместному заявлению президентов Турции, Ирана и России (19 июля), лидеры, обсудив ситуацию на севере Сирии, подчеркнули, что безопасность и стабильность в этом регионе могут быть достигнуты только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Стороны договорились координировать свои усилия в этом направлении. Кроме того, лидеры осудили незаконный захват и передачу нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирии.

tccb. gov. tr Трехсторонний саммит в Тегеране

Иран и Турция нацелились на многосторонние отношения

TR724 пишет о совместном заявлении Эрдогана и иранского президента Ибрахима Раиси после 7-го заседания Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном. Подчеркнув важность двухстороннего сотрудничество, лидеры отметили, что одной из главных тем их встречи стала проблема терроризма. Стороны пообещали совместно работать в этом направлении. «В ходе проведенных нами встреч мы продемонстрировали нашу серьезную волю к развитию отношений между двумя странами во многих областях, особенно в экономических и торговых отношениях. Нынешние торгово-экономические отношения и объемы торговли между двумя странами намного ниже их потенциала и возможностей. Мы определили цель для взаимного товарооборота в 30 миллиардов долларов, и это означает, что текущий объем торговли будет утроен. Создание совместных промышленных площадок двух стран — один из вопросов, о которых мы сегодня говорили и договорились. Создание информационно-технологических парков в двух странах, создание научных компаний и компаний, работающих в этой сфере, было одной из тем наших переговоров. Обе стороны выступили за продление 25-летнего контракта для экспорта природного газа. Эти договоренности выведут на новый уровень объемы экспорта природного газа», — заявил Раиси на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции.

tccb. gov. tr Совместная пресс-конференция Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси

Хаменеи: операция Турции в Сирии нанесет ущерб региону

Согласно Diken, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил Эрдогана по поводу Сирии, заявив: «Военные действия нанесут ущерб области, краю». Иранское государственное телевидение сообщило, что Хаменеи сказал турецкому президенту, что военное нападение на Сирию «нанесет ущерб региону и принесет пользу террористам».

Сезгин Баран Коркмаз экстрадирован в США

Сезгин Баран Коркмаз, бизнесмен, близкий к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, задержанный в Австрии за отмывание денег, мошенничество и подделку официальных документов, экстрадирован в США. Коркмаза обвинили в уклонении от уплаты налогов. Он также разыскивался за участие в преступном сообществе, среди членов которых называют некоторых турецких государственных деятелей. Экстрадицию Коркмаза международные журналисты окрестили «вторым инцидентом Резы Зерраба» для Эрдогана.

«Переворот совершили генералы, назначенные самим Эрдоганом»

Sözcü пишет, что заместитель председателя парламентской фракции оппозиционной Народно-республиканской партии Энгин Озкоч сделал важные заявления относительно попытки переворота 15 июля 2016 года. По его словам, причины инцидента не были расследованы должным образом. «Эта попытка переворота не является попыткой переворота людей, которые пробрались на посты коварным способом. Это переворот тех генералов, которые были назначены самим Эрдоганом. Политическая составляющая путчистов находится в Анкаре, у власти», — заявил он. Озкоч задал следующие вопросы: должна ли была Турция узнать о попытке государственного переворота от шурина Реджепа Тайипа Эрдогана, в то время как в стране есть такие влиятельные спецслужбы как Национальная разведывательная организация, разведка жандармерии и министерство внутренних дел? Неужели глава разведки и министр внутренних дел узнали о попытке переворота от шурина президента? Может ли Турция быть страной, в которой спецслужбы не ведают о том, что происходит в армии? Неужели Анкара является такой беспомощной?

(сс) enesnişancı Попытка военного переворота в Турции. 2016

Завершено строительство «дворца в Турции» королевской семьи Катара

Согласно статье обозревателя Sözcü Исмаила Шахина, катарцы, которые в последние годы поддерживали тесные политические и экономические отношения с Турцией, инвестировали во многие сферы — от недвижимости до финансов, от промышленности до СМИ. Эмир Катара шейх Тамим бин Хамед Аль Тани делал новые покупки каждый раз, когда приезжал в Турцию. Династия Сани, купившая Digiturk, Finansbank, Abank, Borsa Istanbul, Beymen, Network, BMC, İstinye Park, Antalya Port и десятки других крупных компаний, завершила строительство дворца в провинции Ялове. Соорудив дворцовый комплекс на двух участках общей площадью 10 тысяч квадратных метров, королевская семья Катара обустроила в нем актовые залы площадью 3 тысячи квадратных метров. Дворец, являющийся самым большим и величественным сооружением региона, привлекает внимание своей архитектурой.

Турция является рынком сбыта для наркотиков

Согласно информации Ahval News, Турция является одновременно и рынком, и транзитным маршрутом для наркотиков. Официальные данные Главного управления безопасности турецкой полиции показали, что несмотря на рост изъятий наркотиков количество задержанных подозреваемых не увеличивается. По мнению Седата Пекера, лидера преступной организации, ответ кроется в деятельности политиков и чиновников, близких к правящей Партии справедливости и развития. В «Отчете о наркотиках Турции за 2022 год» департамента по борьбе с наркопреступностью говорится, что Турция является как пунктом назначения, так и транзитным маршрутом для наркотиков. В отчет включены «Тенденции контрабанды» и статистика изъятия самого популярного наркотика последних лет. 83% мирового объема, обнаруженного в 2019 году, было изъято во время рейдов в континентальной Америке, преимущественно, Южной Америке.

Турецкие спецслужбы угрожали курдскому политику

Согласно аудиозаписи, опубликованной Rojnews, Национальное разведывательное управление Турции угрожало гражданину страны курдского происхождения, заявляя: «Подумайте о своих детях и своей семье!» Запись указывает на то, что курдский политик Зеки Челеби, погибший после вооруженного нападения в иракском городе Сулеймание, подвергался давлению и преследованию со стороны турецких спецслужб. «Я не могу свидетельствовать против невиновных людей, которые потом окажутся за решеткой. Я всего лишь курд. Который является патриотом своей страны (Турции. — А. А.), но вам я ничем помочь не могу», — говорил он в беседе с неизвестным турецким оперативником. «Вы можете отказаться сотрудничать с нами для себя, но сделайте это хотя бы ради ваших детей. Мы можем исправить ситуацию. Если мы это не исправим, на ваших детей будут смотреть так же, как смотрят на вас. И добавлю: они больше не смогут приезжать к вам с вашими братьями», — пригрозил неизвестный.

Россияне заняли первое место по покупке турецкого жилья

Турецкий статистический институт (TÜİK) опубликовал данные о приобретении недвижимости иностранцами в Турции. В июне граждане России купили в Турции 1887 единиц жилья. За россиянами следуют иранцы с 987 приобретениями и иракцы с 807 единицами соответственно.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Эрдоган отложил свои визиты в Мексику, Венесуэлу и Аргентину. Посещение этих стран администрация президента перенесла на более поздний срок. В рамках турне предполагалось обсудить шаги по наращиванию двусторонних отношений и объемов торговли между странами.

Турецкая лира продолжает обесцениваться. Курс доллара к турецкой лире, находившийся на уровне 14,70 в мае, сегодня превысил отметку в 17,50. С начала года турецкая лира потеряла 23% своей стоимости по отношению к доллару. Французский банк Société Générale считает, что к концу 2022 года доллар будет торговаться на уровне 22 турецких лир за американскую валюту.

В то время как международная общественность обсуждает возможную операцию Турции на севере Сирии, стало известно, что официальный Дамаск направляет туда большое количество своих военнослужащих.

Шведская пресса заявила, что Верховный суд приостановил экстрадицию одного из членов движения «Хизмет» в Турцию, основателем которой является Фетхуллах Гюлен.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра королевства, планирует выселять нелегальных мигрантов в другие страны, в том числе в Турцию. Ранее стало известно о том, что Лондон направляет беженцев Руанду.

Багдад потребовал от Анкары увеличить приток воды, поступающей в Ирак из рек Тигр и Евфрат. Представители стран договорились «оценить» запасы плотины в Турции.