Германия поднимет белый флаг перед Россией, если будет запущен газопровод «Северный поток — 2». Об этом в интервью ZDF заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Иван Шилов ИА REGNUM Бундестаг (бывший Рейхстаг)

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram.

«Сами объявили войну, сами проиграли, сами готовятся сдаться», — отреагировал Денис П.

«И вообще, марионетки что, имеют право голоса? Американско-соросятские подстилки», — не выдержал один из участников обсуждения.

«Вот я бы не стала так громко заявлять подобное на его месте. Ибо запуск СП-2 — вопрос времени. Причем недолгого», — отметила Юлия.

«Один раз уже белый флаг поднимали!» — напомнил Evgen.

«Судя по настрою политических элит Европы, для них белый саван (одеяние для покойников — А. Ц.) предпочтительнее белого флага!» — с сарказмом ответила ему (Evgen) Ирина К.

«Так и запишем», — иронизирует Саша.

«Немцам не привыкать капитулировать. Подождем», — написала Юлия.

«Господи, ну чего они ломаются, первый раз, что ли, белый флаг-то поднимать?» — с юмором отреагировала Татьяна С.

«Хабек, можешь немного еще повыпендриваться… до заморозков», — шутит Елена.

«Ой, скоро осень, а там и зима не за горами», — с сарказмом добавила Милана Б.

«Вероятно, в Европе думают, что под радужными флагами будет теплее», — прокомментировала Светлана.

«Ну и этот поток (речь о «Северном потоке» — А. Ц.) перекройте, посмотрим на его гордость…» — отреагировал Mikhail.

«На морозе любой флаг становится белым. Исторический факт», — с сарказмом написал один из комментирующих.

«Белый флаг придётся поднять!» — подчеркнула Елена П.

«Если немцы хотят пить баварское, то открывать СП-2 стоит однозначно», — не без юмора отреагировал Олег К.

«Главное, Хабек немцев спросил? Или сам за них решил?» — спросила Марина П.

gazprom.ru Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

«Странные немцы, столько вложить в «Северный поток — 2», чтобы потом всё заморозить. Ну ничего, скоро Украина начнет газ тырить. Ведь СП-2 вроде и строился, потому что это уже случалось», — пишет Екатерина.

«Зачем переживать нам за какую-то Германию, замёрзнет или нет, — это их право. Мне самое главное, чтобы всё было хорошо в России», — отреагировала Vera.

«Лучше поднимать флаг, нежели вколачивать кресты в промёрзлую землю», — добавил Dmitriy E.

«Если бы до Европы дошло, можно бы было им сказать, чтобы не валяли дурака, плюнули на Америку да и жили бы не тужили. Нет, блин, вечно что-то надо отчебучить такое, чтобы мир в труху и сами туда же», — отреагировала Анна А.

«Ну раз так, тогда, наверное, у «Северного потока» что-то опять неожиданно выйдет из строя… на полгодика. А через Украину сейчас вообще опасно гнать транзит…» — с сарказмом пишет Ирина.

«Идиот! Надо смотреть, как будет лучше народу Германии, а они всё про Россию», — подытожил Юлек.