Украинские боевики теряют ежедневно около 30 человек убитыми и 250 ранеными. Об этом 22 июля заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью американской газете The Wall Street Journal.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Стратег

По словам главы Украины, на данный момент ежедневные потери ВСУ «снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными», при том что в мае и июне они, по словам Зеленского, теряли убитыми от 100 до 200 человек.

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усомнились в том, что Зеленский назвал реальные потери ВСУ.

«Сказочный идиот заявил, что потери Украины сократились до 30 погибших в день. Давайте подумаем, если Зеленский сказал правду, он раскрыл государственную тайну, ведь потери… это всегда засекреченная информация. Если нет, соврал в очередной раз украинскому народу. Естественно, более реалистичен второй вариант, но подобные заявления все-таки многое говорят об «умственных способностях», — прокомментировал заявление Зеленского в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.

«Да какая разница, какие цифры озвучивает говорящая голова, если он до сих пор на троне и пользуется поддержкой, значит, украинцев это устраивает… Воевать до последнего украинца — это их общий выбор (говорящей головы за огромные деньги и преференции, а народа — за то, чтобы голова всё это получила). И да, я не думаю, что очень много титульных (имеются ввиду жители Западной Украины — О. П.) участвует в боевых действиях, они в своих традициях — по схронам забились, а остальных никому не жалко», — отметила Людмила.

Министерство обороны России Пленные солдаты ВСУ

«А мне немного жаль Зеленского, — такой актёр был классный! А так попал по полной…» — отреагировала Наталья Х.

«Потерь нет, есть пропавшие без вести», — с сарказмом добавил Владимир.

«Если такие маленькие потери, зачем такой мощный поголовный призыв и мобилизация?» — не понимает Андрей Валерьевич.

«Смело умножайте на 10», — не поверил цифрам Зеленского Дмитрий.

«Он же не всех людьми считает, вот и всё», — прокомментировал Геннадий А.

«Так скоро дойдём и до «потерь нет», — написал «А».

«Всё правильно он сказал! 30 человек, а остальные так себе (для культурности и чтоб не материться)», — с сарказмом добавил Сергей В.

«Я вот думаю, когда он такое говорит, он не боится, что когда узнают правду, его свой же народ на вилы посадит?» — задумался Евгений.

«Видимо, других погибших он за людей не считает», — пишет Sergei E.

«30 в день? А чего тогда на улицах вылавливают сотнями, раз одни сплошные перемоги (победы — О. П.) и такие малые потери?» — задался вопросом Alexander.

«Тупице своих людей не жаль. Да и свои ли украинцы для него?» — задалась вопросом Марья.

«Владимир Зеленский заявил, что Украина теряет в день около 30 человек убитыми и около 250 ранеными. Это меньше, чем было, поэтому кровавый клоун доволен. Это и понятно, ведь его родные и «квартальские» (сотрудники по студии «95 квартал» — М. Р.) в безопасности, и у них всё хорошо. А остальных не жалко», — подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».