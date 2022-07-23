В Киеве рассматривается возможность введения уголовной ответственности за получение паспорта гражданина России. Об этом 22 июля в своём телеграм-канале сообщила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

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«Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: именно это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании… Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление обозначено», — отметила она.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что в таком случае у Украины может не хватить тюрем. Иные также критически отнеслись к намерению Киева, указав на то, что украинская сторона, с одной стороны, заявляет, что Россия чуть ли не «заставляет» украинских граждан принимать российское гражданство, но при этом Украина готова наказывать своих бывших граждан.

«Тюрем на всех не хватит», — отреагировал «Стабилитрон».

«Это такая свобода и демократия по-украински», — добавил Макс.

«Концлагеря будут строить, ну-ну. У самих по три-четыре гражданства, и живут припеваючи. Вся Рада такая», — пишет Talina.

«Короче, решили напоследок превратить остаток страны в одну большую тюрьму», — отметил Алексей.

«Это уже истерия», — пишет «Твой Друг».

«Они уже под защитой РФ. Так что перетопчетесь», — отметила Анастасия.

«Страна свободного выбора», — с сарказмом прокомментировал Beatrix.

«Так никто же типа из них не хочет получать, чего они так волнуются-то?» — пишет Irina G.

«И весь мир скажет, что так и надо», — отметил Serge S.

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«Пытаются таким образом научить родину любить?» — задалась вопросом Елена.

«Так за что ответственность? Паспорта же «под дулом автомата» втюхивают. Нехорошо, нехорошо врать», — добавил Александр П.

«А за карту поляка сколько дают?» — с сарказмом поинтересовалась Наталья Ш.

«То есть получается, когда они «вернут» (в соответствии с их влажными мечтами) территории, которые освободила Россия, все жители этих территорий пойдут под суд?» — задался вопросом Андрей.

«Так Зеленский почти каждый день сокрушается, что его соотечественников «силой принуждают», «силой вывозят» в Россию, «заставляют» получать паспорта РФ… Какая-то нестыковка…» — задумалась «Снегурочка».

«Ну и чего тут? К концу года от Украины останется два города, может меньше. И то — голодные, холодные. И кому должно быть страшно от их законов? Клоунада. Тем более что Зеленского сольют раньше…» — пишет «Хитринка».

«А также свободами повеяло. Серьезно, они же делают всё, чтобы даже хатаскрайники (от выражения «моя хата с краю» — М. Р.), которым все равно, какая власть, лишь бы их не трогали, не захотели возвращаться в состав Украины и всеми лапками сопротивлялись и обороняли свои территории, потому что при украинцах им теперь уж точно житья не будет», — отметил KateSh.

«Они мосты устающие (низкого качества — М. Р.) строят и то десятилетиями, а гипотетически, куда столько народу сажать собираются? Хотя та часть населения, что под властью наркомана живёт, и так, считай, в тюрьме», — подытожил Silent.