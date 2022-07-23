Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает Россию ненадёжным поставщиком природного газа. По словам политика, доводы о технических трудностях, из-за которых сокращены поставки по газопроводу «Северный поток», неубедительны, поэтому ФРГ принимает меры по снижению зависимости от российского газа.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Заявление Шольца обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения критически отнеслись к словам канцлера ФРГ.

«Это тот, который толкает ЕС в каменный век? Прикольный хлопец!» — иронизирует Алекс С.

«Поищите надёжных. На зиму глядя», — призвала Gala.

«Зато Америка такой «надёжный» поставщик! Как только цена на газ в Азии подскочила выше европейской, так хвалёные американцы тут же развернули свои танкеры с газом в Азию, наплевав на европейских потребителей», — добавил Олег.

«А они надёжные как партнёры? 300 млрд у России своровали и сидят такие «надёжные» и довольные. Бандиты с большой дороги!» — пишет Марина Т.

«Удивительные люди населяют нашу планету! Сами ставят себе подножку, а обижаются на других. Уж если ты, предположим, бежал, не глядя, что там впереди, и врезался лбом в стену, заработав фингал или шишку на лбу, то пеняй только сам на себя, а не ищи виновных!» — призвала Мила Я.

«А они — ненадёжные покупатели. Газ хотят, а условия покупки нашего же газа хотят навязать свои. Наш газ, хотим продаём за рубли, хотим — за золото. Бриллианты тоже пойдут. Не хотите платить и рассчитываться так, как удобно и выгодно нам? Ну и сидите без газа. Странная у них логика. Нам нужен товар, но платить за него мы будем тем, чем сами решим. Так что это они ненадёжные покупатели. Хотим заплатим, а решим, что мы вам ничего не должны, не заплатим», — отметила Любовь С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«Пусть берут у надежной Америки, какие проблемы?» — с сарказмом спросил Захар Н.

«Конечно ненадежный! Вот если бы задарма отдали газ и сказали бы спасибо за замороженные евро, то остались бы надежным поставщиком», — написала Оксана Г.

«Так покупайте у американцев втридорога», — призвал один из комментирующих.

«Сами всё запретили, кучу ограничений ввели, хотели отказаться от газа, а виновата Россия? Гениально», — отреагировал Manull.

«А ФРГ ненадежный поставщик валюты и банковских услуг», — прокомментировал Михаил В.

«Так не покупайте. Кто заставляет? Пройдитесь по рядам еще кружок, может найдёте надёжного. Ах, альтернативы нет? Ну тогда засуньте язык в *опу и не злите продавца», — пишет Evgendolf.

«Головой надо было думать прежде, чем санкции незаконные вводить. Я поражаюсь вообще их наглости», — не выдержал Moby.

«Для стран «не друзей» на законодательном уровне сделать предоплату газа на 6 или 12 месяцев вперед. В случае ввода санкций — предоплату аннулировать за понесенные издержки. И посмотреть после этого, кто из двух (продавец или покупатель) более ненадежен», — призвал S D.

«Да ладно? Связать по рукам и ногам и при этом обвинить в неподвижности? Где они таких канцлеров набирают, с улицы по объявлению?» — не понимает Ilona K.

«Но Шольц ненадежный партнер и несамостоятелен. Пудель Вашингтона. Да и сам кричал громко про санкции, а так же кричали про газ из Катара. А с оплатой, что они придумали, кто помнит?! Деньги они перечисляют, только получить их нельзя потому, что санкции. И когда поставщики разбежались от таких как Шольц, начал говорить, что ненадежные. Пусть дураков ищет на мировом рынке», — добавила Ирэна.

«А воровать наши резервы говорит о надёжности партнёрских отношений? Всё, газ на халяву больше не получите», — комментирует заявление Шольца Леонид.

«Ну найдите другого, в чём проблема? Американцев, например», — смеется Елена.

«Бизнесмены годами отношения выстраивают, политики мгновенно их рушат. Хочу ваш газ и спешу пообзываться — верх коммуникативности, конечно», — отреагировал один из участников обсуждения.

«В РФ Шольца считают ненадежным канцлером. Газпром годами выстраивал работу, всегда шел на уступки со всеми вытекающими, терпели все их газовые директивы, ограничения, выплачивали компенсации, когда всякие поляки и прочие… задним числом меняли условия договора, и на тебе. Так поищите надежных поставщиков», — написал Andrey.

«Значит, не покупайте!» — призвал Евгений К.

«Это надо иметь талант… Так изящно перевести стрелки», — подытожил Стёпа С.