На границе с Сирией разворачиваются примечательные события. После проведения президентом, председателем ПСР Тайипом Эрдоганом последовательных операций воинские части, подчиняющиеся Асаду, были переброшены на границу с Турцией. Отмечалось, что наряду с сирийскими солдатами было направлено тяжелое вооружение. Капитан сирийской армии по имени Али аль-Насир заявил: «Мы дислоцировались к востоку от Евфрата, и это параллельно турецкой границе». Сирийские демократические силы (СДС), на протяжении многих лет противостоявшие администрации Асада, недавно решили стать его партнером против Турции. В мае президент Эрдоган дал понять, что будет проведена новая военная операция по вытеснению из региона СДС, костяк которых составляют террористические организации. Анкара планирует создать 30-километровую зону безопасности на турецко-сирийской границе и переправить туда сирийских беженцев, находящихся в Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

На прошлой неделе президенты России, Турции и Ирана провели в Тегеране трехсторонний саммит по Сирии. Примечательной статьей декларации, состоящей из 16 статей, подписанной Россией, Турцией и Ираном, стало заявление о «политическом, а не военном решении в Сирии», которое, как считается, было принято для предотвращения трансграничной военной операции, которую Турция намеревается провести в Сирии.

После завершения саммита этот вопрос активно обсуждался в турецких социальных сетях.

Эксперт по Ближнему Востоку, журналист выступает со следующим критическим замечанием относительно встречи Хаменеи с Эрдоганом:

@Fehim_Isik: По всей видимости, Хаменеи придал высокое значение Эрдогану! Во время встречи в Иране Хаменеи обращался с Эрдоганом как с «иранским государственным служащим». Очевидно, когда Эрдоган показал, что ради удобства примет любое унижение, Иран этим воспользовался.

tccb. gov. tr Трехсторонний саммит в Тегеране

Журналист Саид Сефа комментирует рассадку во время саммита:

@sefa_said: На этом изображении прослеживается также и религиозный аспект. Эрдоган долгое время пытался позиционировать себя в качестве лидера мусульманского мира. Национальная разведывательная организация (MİT) проводила специальные операции, особенно в бедных мусульманских странах, и были потрачены тонны денег. Иран не может не знать об этом. Поэтому и указали ему: «Сиди где сидишь»!

Пользователь по имени Фарук Али публикует следующую информацию в ответ на предыдущий комментарий:

@falihoglu: За несколько месяцев до попытки переворота 15 июля 2016 г. Эрдоган посетил Саудовскую Аравию. При личной встрече он попросил их оказать ему материальную и моральную поддержку. И отметил, что, если они этого не сделают, он не поддержит их в ирано-саудовском конфликте. Наследный принц Мухаммед в гневе покинул заседание, и впоследствии очень близкий друг наследного принца Мухаммеда, который в то время находился во дворце, отметил, как принц Мухаммед заявил: «Кем этот человек себя возомнил? В арабо-исламском мире есть король. И это мой отец. Он говорит: поддержите меня или я сделаю вот так. Это что за наглость!». Мне эту информацию передал мой друг, которому он рассказал об этом.

Студентка университета Демет публикует следующий комментарий:

@Demet56 364 974: Как видите, саммит в Тегеране теперь является последней точкой для Турции. Если и после его проведения не будет результата, необходимо, чтобы Турция отреагировала. В противном случае при поддержке режима и России линии сопротивления террористов РПК станут еще сильнее.

На что пользователь по имени Нур Симьяджи отвечает следующее:

@SimyaciNur: Являются ли США и Россия нашими союзниками? Они поддерживают РПК и партию «Демократический союз» (PYD), и создание Курдистана — террористического государства по проекту США. В какой грязи мы замешаны! Две противостоящие друг другу страны — Россия и США — сходятся в одной точке, когда речь идет о Турции…

Журналист Мехмет Али Гюллер публикует следующие комментарии:

@MaliGuller: 3 итога после Тегеранского саммита: 1. Политическое, а не военное решение. 2. Передача восточной части Евфрата сирийской армии. 3. Просители убежища направляются не в безопасную зону, а к своему первоначальному месту жительства. Эрдоган заявил, что «по вопросу терроризма мы вынужденно объединяемся (с Ираном и Россией) против таких террористических организаций, как РПК, партия «Демократический союз» (PYD) и Отряды народной самообороны (YPG). Поскольку это проблема, которая наносит наибольший ущерб и этому режиму (администрации Дамаска)». В таком случае разумным, логичным и выгодным было бы договориться Анкаре с Дамаском!

Пользователь с ником İrca Yayı (Возвратная пружина) публикует следующий комментарий:

@ChapulerDude77: Ключевые слова: разумность, логика, государственный интерес… У кого они есть?

Журналист, публицист Хиляль Каплан задается следующим вопросом:

@hilal_kaplan: Одному ли Западу был брошен вызов на саммите в Тегеране?