В Японии подготовлен и передан на рассмотрение правительства ежегодный доклад министерства обороны страны — «Белая книга». В докладе выражена «обеспокоенность» якобы «ростом военной активности России на Дальнем Востоке. «Наблюдается рост военной активности Вооруженных сил России вокруг Японии, а также тенденция на продолжение размещения последних видов вооружения на Дальнем Востоке. Необходимо отслеживать данные тенденции с высокой обеспокоенностью», — сообщается в документе.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Как предмет особой обеспокоенности в докладе упоминаются совместные российско-китайские учения, в частности авиационное патрулирование примыкающих к территориальной границе Японии регионов. Имеется в виду патрулирование, когда 24 мая авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС РФ и бомбардировщиков Хун-6к ВВС Китая осуществили совместный пролет над Японским и Восточно-Китайским морями. Патрулирование длилось 13 часов. В Министерстве обороны РФ рассказали, что в ходе выполнения задач самолеты действовали в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не было. При этом российские ракетоносцы на отдельных этапах маршрута сопровождали самолеты Южной Кореи и Японии.

Минобороны РФ Совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Нервозность вызвало также размещение в дальневосточных районах России береговых ракетных комплексов «Бастион» и проведение учений в Охотском море.

По сообщению ТАСС, в докладе также утверждается, что военная операция Китая на Тайване является вероятной — при этом обострение ситуации, как утверждается в докладе, может угрожать Японии. «Невозможно отрицать вероятность проведения Китаем комплексной десантной операции с применением средств радиоэлектронной борьбы и осуществлением кибератак. Поэтому уровень угрозы для Тайваня оценивается как крайне высокий», — указано в докладе. Заметим, что в последние месяцы японские политики и СМИ в провокационной манере говорят о якобы неизбежной военной операции китайских Вооруженных сил с целью возвращения «мятежной провинции» Тайвань в состав КНР. При этом дается понять, что Япония не может-де безучастно наблюдать за происходящим и существует вероятность ее вовлечения в конфликт. Руководство КНР, признавая, что не допустит объявления «независимости» Тайваня, в то же время указывает на провокационные спекуляции Токио и Вашингтона по поводу ситуации в Тайваньском проливе. А президент США Джозеф Байден при посещении Японии прямо заявил, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня. Президент утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистки, пояснив, что «это те обязательства», которые на себя взяла Америка.

Прикрываясь риторикой о «борьбе за мир», Байден заявил: «Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке». Такая позиция была воспринята в Пекине как угроза и вмешательство во внутренние дела КНР. Тогда официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин выражает «сильное недовольство и решительный протест в связи с заявлениями США». Он подчеркнул, что Тайвань — это неотъемлемая часть КНР и страна предпримет «решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности». Китайский дипломат призвал Вашингтон соблюдать «принцип одного Китая» и совместные китайско-американские коммюнике, выполнять свои обязательства не поддерживать независимость Тайваня. Американские власти должны быть осторожными в словах и действиях по тайваньскому вопросу и не посылать неверные сигналы сепаратистским силам на Тайване, добавил дипломат.

Обеспокоенность в «Белой книге» по обороне «усилением военной активности» России и Китая нельзя назвать иначе как фарисейством. Ибо демонстрация сотрудничества вооруженных сил этих двух стран — это ответ на резко усилившиеся военные приготовления Вашингтона и Токио к вооруженному противостоянию с Россией и Китаем в Восточной Азии, подключение к этому противостоянию военно-морских флотов стран НАТО.

«Опубликованная Японией «Белая книга» клевещет на политику Китая в области национальной обороны… Мы уже сделали серьезное представление японской стороне по этому вопросу», — сообщил Ван Вэньбинь. По словам китайского дипломата, в указанном документе фигурируют неприемлемые для Китая утверждения, опирающиеся на рассуждения Запада о «китайской угрозе». «Что касается упоминаний о Тайване, мы рассматриваем их как прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны. КНР выражает по данному поводу резкое недовольство и категорический протест», — добавил официальный представитель МИД КНР. Он также уточнил, что сотрудничество Китая с армиями соседних стран, включая Россию, «учитывает нормы международного права и не нацелено на другие государства».

Министерство иностранных дел КНР Ван Вэньбинь

Тем временем в Японии уже открыто заговорили о необходимости ядерного вооружения Страны восходящего солнца. Недавно японское издание JB Press опубликовало статью, в которой говорится, что партнерство России и Китая может стать поводом для получения Японией собственного ядерного оружия. По мнению автора публикации Ёсиаки Яно, «ядерный зонтик» США «не работает». Журналист указал, что партнерство России и Китая свидетельствует об усилении ядерной угрозы и в настоящее время Япония должна рассмотреть необходимость создания своего ядерного оружия, пересмотрев провозглашенные «три неядерных принципа», согласно которым японские власти отказались от владения, производства и ввоза на территорию страны ядерного оружия. США же утратили доверие японских властей в вопросе ядерной безопасности, несмотря на заявления президента США Джозефа Байдена, сообщает JB Press.

Содержание «Белой книги» по обороне свидетельствует о стремлении японских властей оправдать принятый курс правительства на увеличение вдвое военных расходов и быстрое наращивание мощи «сил самообороны», якобы вызванное возрастающей угрозой со стороны соседних государств, которые в действительности не имеют никаких агрессивных планов и намерений и заинтересованы в сохранении мира в регионе.