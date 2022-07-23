Поступательным снижением ключевой ставки Центробанк переводит экономику со сберегательной модели, сформировавшейся у населения страны в апреле–мае, к стимулирующей экономическую активность. Годовая инфляция идет на спад: с 17,1% в мае в июне показатель снизился до 15,9%, а на 15 июля, по оценкам регулятора, снизился еще — до 15,5%. Однако население все еще несет деньги в банк, несмотря на уже произошедшее снижение депозитных ставок. Правда, теперь, как отмечает Банк России, приток средств населения происходит по текущим счетам. Тем не менее рост наиболее ликвидных активов в структуре сбережений населения закладывает почву под будущую активизацию потребления. Очевидно, что экономика должна быть готова встретить рост спроса, минуя новые витки высокой инфляции. Между тем кредитная активность, как отмечает регулятор, хоть и «демонстрировала признаки оживления», но «оставалась сдержанной». Причиной сложившегося тренда Центробанк называет жесткость ценовых и неценовых условий банковского кредитования, сохранявшуюся за счет повышенной премии за риск в кредитных ставках, и высокие требования банков к заемщикам. Поддержку же кредитованию, признаётся Банк России, во многом оказывали правительственные программы льготного кредитования. Снижением ключевой ставки регулятор рассчитывает увеличить доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничить масштаб снижения экономической активности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Несмотря на значительно ограничивающие экономическую деятельность внешние факторы, деловые настроения в России по мере диверсификации поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, а также рынков сбыта улучшаются. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем предполагал в июне Банк России. Потребительская активность, по данным Центробанка, «остается сдержанной, но начинает восстанавливаться, в том числе в условиях постепенного роста импорта потребительских товаров». Ранее в своем июльском докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ» Банк России напоминал, что ажиотажный спрос в конце февраля — марте 2022 г. сказался на снижении нормы сбережений: население уходило с текущих и срочных вкладов, по мнению регулятора, «стремясь приобрести товары длительного пользования». Но повышение процентных ставок по депозитам во II квартале года повлекло возврат свободных средств населения в банки, сократив объемы наличности в обращении — «сберегательная активность населения вышла на уровень прошлого года». Подогрели сберегательную активность и ограничения, принятые банками по валютным операциям (комиссия за обслуживание валютных счетов): снижение валютных вкладов, как отмечал регулятор, компенсировалось ростом рублевых депозитов. При этом потребительское кредитование сокращалось три месяца подряд — с марта по май из-за жестких ценовых и неценовых условий. Восстановление розничного кредитования, по данным опросов кредитных организаций, началось только в июне. Правда, предпочтения отдавались небольшим суммам потребительских кредитов. Вместе с тем причиной снижения оборотов розничной торговли аналитики Банка называли рост цен, снижение доходов, сокращение предложения импортных товаров, трансформацию стратегии потребления.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Розничная торговля. Россия

Оборот розничной торговли в апреле–мае этого года, как отмечали аналитики Банка, относительно прошлого года значительно снизился (на 9,8 и 10,1% соответственно). Максимальные показатели были зафиксированы в Центральном, Уральском и Северо-Западном округах. В структуре потребления значительно просел спрос на непродовольственные товары. Спрос на продовольствие остался стабильным, сместился в сторону бюджетного сегмента. С ростом популярности дискаунтеры стали расширять свое региональное присутствие. Кроме того, судя по опросам Фонда общественного мнения (ФОМ), в апреле–июне увеличилась доля респондентов, расширяющих подсобное хозяйство и планирующих формировать запасы, в том числе за счет покупок в продуктовых дискаунтерах.

Тем временем Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в своем недавнем мониторинге потребительских настроений населения во втором квартале 2022 года, основанном на результатах ежеквартальных опросов потребителей, проводимых Росстатом во всех регионах страны, участие в которых традиционно принимает более 5 тысяч человек в возрасте от 16 лет и старше, отмечал, что итоговый индекс потребительской уверенности (ИПУ) снизился относительно предыдущего квартала на 10 п. п. до «-» 31%, что сопоставимо с эпицентром коронакризисной атаки, но его значение, как указывали специалисты, «выглядит заметно лучше, чем в кризис 2008-09 гг., и тем более несравнимо с постдефолтным периодом 1999 г.». Более того, специалисты Центра обращают внимание на то, что в период повышенной бытовой и экономической турбулентности (геополитика, объявление санкций, экономические спады, рецессия, кризисы, эпидемии, фундаментальные природные катастрофы, а также рост инфляции, особенно продовольственной, и др.) респонденты, как правило, испытывают дискомфорт из-за социально-экономической неопределенности, в результате чего негативные оценки своего потребительского поведения и состояния экономики страны могут возрастать.

Снижение процентных ставок, расширение социальной поддержки и индексация минимальной заработной платы поддержат интерес населения к заемным средствам во втором полугодии — прогнозировали авторы июльского доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ». Они же отмечали, что потребительские ожидания населения в июне были оптимистичнее, чем в марте, — относительно будущего уровня производства, снижения безработицы, изменения личного материального положения. Респонденты отмечали готовность расширить расходы на приобретение бытовой техники, усилив покупательскую активность. При этом текущие потребительские настроения, как указывали авторы доклада, остаются пессимистичными: «Несмотря на улучшение оценок в мае–июне, их уровень остается ниже значений 2021 года». Однако значительный разрыв текущего негативного фона и позитивных ожиданий будет, по их прогнозам, стимулировать население перераспределять потребление в пользу текущего, снижая норму сбережений. Ограничивает устойчивость сберегательной модели поведения населения также и высокий уровень незаякоренных инфляционных ожиданий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на товары первой необходимости

И всё же, заметим, сегодняшнее снижение ключевой ставки на 150 б. п. — до 8,00% годовых, можно назвать острожным. Как следовало из июльского бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды», регулятор, с одной стороны, рассчитывает, что по мере снижения рыночных ставок вслед за ключевой ставкой (но наряду с широким спектром других мер поддержки экономики), произойдет рост спроса на кредиты и увеличение фактических объемов кредитования, что поддержит экономическую активность в ближайшее время, но с другой — ожидает, что этот кредитный рост в ближайшие месяцы «будет происходить умеренными темпами, во многом из-за сохранения консервативной политики банков».