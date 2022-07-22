Россия и Украина договорились? К чему тогда столько погибших? Сколько молодых жизней унесла эта война! — примерно так откликнулись пользователи соцсетей Грузии на информацию о том, что Россия и Украина заключат соглашение о поставках зерновых 22 июля. Информацию разместила на своей странице в соцсети Facebook грузинская телекомпания «Имеди» и собрала около 200 комментариев.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Что разрушила вражда… А раны они никогда не залечат. Слава Богу и спасибо всем, кто является гарантом мира в Грузии», — отозвалась на новость Л. Г.

«Не поняла. То воюют, то газ пропускают, то о пшенице заключают соглашение. Для чего тогда гибнет столько людей и разрушается страна. Ответ непонятен», — продолжила Н. Б.

«А еще хотели Грузию втянуть в войну, чтобы самим как-то набить свои желудки, этого они хотели, клоуны», — добавила З. Г.

«Продали Украину», — констатировала М. М.

«Значит, без России все равно ничего сделать не может», — заметила Н. К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

«Очень интересно… Если честно, это смешно», — вступил в беседу Г. Ц.

«Да они смеются над всеми!» — заключила Л. А.

«Не знаю, грузины здесь чуть не убили друг друга из-за украинцев, а эти что делают? Что будет с нашими мозгами, я не знаю», — сокрушенно заметила М. А.

«Современная война. Наверное, и войну начали по взаимному соглашению», — продолжила Л. К.

«Использовали Украину как полигон, сделали весь народ несчастным, а сейчас контракты», — возмутился К. К.

«Эх, Грузия, и сколько еще мы будем плясать под чужую дудку. Ох, эта Европа», — возмутилась Э. К.

«Мир действительно сошел с ума. Разгар войны, а они заключают договор о зерновых. К тому же Украина использует российский газ и по своей территории поставляет его в Европу», — добавил С. Т.

«Маскарад!» — оценила происходящее Н. С.