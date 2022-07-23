Накануне визита Джо Байдена на Ближний Восток ряд СМИ по всему миру разродился публикациями в стиле «президент США едет клянчить нефть у Саудовской Аравии». Подобная риторика была вызвана тем, что Белый Дом официально назвал «переговоры об энергетической безопасности» — главной целью визита Байдена. Ряд авторов пошел ещё дальше и прямо заявил, что визит президента США ни много ни мало знаменует закат западной цивилизации, которая вынуждена просить помощи у арабских монархий.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как бы кому ни хотелось, чтобы так было на самом деле, истина лежит в несколько иной плоскости. Для начала, стоит отметить, что нефть как таковая не была единственной темой переговоров между президентом США и лидерами стран Арабского мира. Более того, сам визит Байдена начался вовсе не в одной из стран Персидского залива, а в Израиле.

Итак, что же, собственно, произошло на Ближнем Востоке во время визита Байдена. Для начала — восстановим хронологию.

В среду 13 июля президентский борт Байдена сел в аэропорту Тель-Авива. Президент встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и рядом лиц в правительстве Израиля. В этот же день власти Саудовской Аравии приняли «историческое» решение: открыть своё воздушное пространство для израильских авиакомпаний. Это решение было принято в том числе потому, что в противном случае Байден просто не смог бы попасть на территорию саудовского королевства, ведь до недавнего времени Эр-Рияд блокировал все рейсы, следующие с израильской территории.

Поставить слово «историческое» в кавычки стоит хотя бы потому, что пока что ни одна израильская компания такого разрешения не получила. Но это и не важно.

Для США крайне важно, чтобы между Саудовской Аравией и Израилем были установлены прочные дипломатические отношения. Чем-то это занятие напоминает попытки родителя подружить своих детей, нажитых в двух разных браках (или вообще — вне брака, но от двух разных женщин). Получилось ли это?

Думается, что именно признание Израиля было целью визита Байдена в саудовский город Джидда, который состоялся 15 июля. Согласно данным, которые просочились в СМИ, переговоры более походили на выставление Вашингтоном ультиматумов своим союзникам. Качайте нефть себе в убыток, признайте Израиль и не дружите с Ираном, Россией и Китаем. А мы вам за это разрешим покупать у нас же оружие (а может быть и не разрешим).

Gregor Rom Джидда

Вот только пока что перспектив у союза между Израилем и Саудовской Аравией всё ещё нет. И причина кроется в том, что саудовцам он в общем-то не нужен. Если удастся договориться о мире с Ираном (а таки переговоры ведутся достаточно активно), то Эр-Рияд перестанет нуждаться в военных союзниках. А если договориться не удастся, то блок с Израилем настроит Иран на более резкие действия в регионе Персидского залива. И если Израиль находится довольно далеко от Ирана и прикрыт своим «железным куполом», то вот саудовцам придётся вывозить всю тяжесть «союза» на себе.

Поэтому пока что судьбоносного решения о формировании саудо-израильского блока не произошло.

Совсем уж идиотской выглядит история с «обвинениями», которые Байден предъявил саудовскому принцу Мухаммеду бин Салману. Мол, принц убивает оппозиционных журналистов. А ряд журналистов из президентского пула США и вовсе позволил себе выкрикивать в адрес принца откровенно провокационные фразы. Саудовские власти прекрасно видят, до какой степени лицемерными являются подобные заявления (не Штатам рассказывать об убийствах журналистов), и тепла в отношениях между странами это явно не добавило.

Kremlin.ru Принц Мухаммед ибн Салман

Что касается темы нефти, то здесь уже оттоптались многие СМИ и эксперты. Со своей стороны хотелось бы заметить, что США сами по себе не особо нуждаются в увеличении поставок нефти на мировой рынок. Они уже выступают бенефициарами роста цен, через третьи руки скупая топливо ниже рыночной стоимости в подсанкционных странах и продавая его населению с сильной наценкой. Более того, Вашингтон вполне устроит, если саудовцы «прикрутят» свой вентиль, чтобы топливо не шло Китаю и европейским друзьям США, которые и так имеют серьёзные экономические проблемы из-за санкций против России.

Можно ли сказать, что США облажались? Это было бы слишком оптимистично. Однако факт, что выполнить свои цели на 100% Вашингтон не смог: арабы упираются слишком сильно, а предложить им что-то такое, чего нельзя приобрести в Китае, Индии или России, США уже не могут.

Вполне можно ожидать, что в ближайшее время риторика Белого Дома в адрес саудовцев может существенно измениться. А там, кто знает, быть может, Штаты решат поискать в Саудовской Аравии чуть больше демократии?

Однако даже если этого не случится, хочется пожелать Эр-Рияду поскорее найти себе более адекватных и взвешенных союзников.