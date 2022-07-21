20 июля в Великобритании прошел пятый тур выборов лидера Консервативной партии. Депутаты выбрали двух кандидатов: министра иностранных дел Лиз Трасс и бывшего канцлера казначейства Риши Сунака. В выборах нового лидера будут участвовать все члены Консервативной партии, дату голосования комитет партии пока не установил.

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Сунак набрал 137 голосов, Трасс — 113 голосов. Оба кандидата прокомментировали проход в последний тур голосований в своих Twitter-аккаунтах.

«Ребята, мы все разнесли, хорошо поработали. Еще три-четыре недели назад я был полностью вычеркнут из этого всего. Я думал, что этого быть не может. Я думал, мне тут не место. Но из-за того, что вы все пришли, и вы работали с первого дня, мы сделали это возможным. Я вам так благодарен, потмоу что вы работали на износ последние две недели. Это было неожиданно, вы должны гордиться тем, что вы сделали, я вами горжусь, и очень важно, что я горжусь нашей кампанией. Мы честные, мы позитивно относимся ко всем и к тому, что мы делаем. И теперь наша задача донести это всего до членов партии. Нам нужно выиграть следующие выборы», — сказал Сунак.

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Часть пользователей считает, что бывший канцлер ставит перед собой неправильные задачи. Они уверены, что большинство страны не захочет жить с консерваторами у власти на протяжении еще пяти лет.

No 10 Official Photographer Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и бывший канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак

«Может быть не стоит делать упор на победе на следующих всеобщих выборах, а больше говорить о том, как ты будешь решать те проблемы, которые есть в стране, проблемы, которые проявились за 12 лет консервативного правления. Людям нужно знать, что ты будешь делать, чтобы помочь именно им», — прокомментировал @nestathomas2.

«Ты только получил шанс стать премьер-министром, и первая твоя мысль — победить лейбористов, чтобы остаться у власти. Твоя первая мысль должна была быть о том, что сделать, чтобы помочь стране и обществу. Но эта мысль тебя не посещала и тогда, когда ты был канцлером. Только власти и никакой помощи нам», — написал @Catandq.

Среди комментаторов, которые поддерживают Риши Сунака, много индусов, они считают, что он лучший из кандидатов.

«Поздравляю, мой дорогой друг, Риши. Горжусь тобой, это особый день для всех индусов по всему миру. Желаю всего лучшего на новой работе», — поздравил @Shinda911.

В комментариях уверены, что команда Сунака профессионально убрала из списка кандидатов адекватных политиков, которые действительно могли спасти страну.

«То, что ты имеешь ввиду: ты благодаришь определенную группу индивидов, которые убрали всех серьезных соперников до того, как все члены партии могли проголосовать. Если ты выиграешь, проведи повторное голосование, и потом посмотрим, останешься ли ты в таком же положении», — @benchowdhury.

Лиз Трасс написала пост, который она впоследствии удалила: «Спасибо, что вы мне доверяете. Я готова ударить в грязь лицом с первого дня».

В интервью BBC она исправилась и сказала, что готова работать с первого дня на посту премьер-министра и исполнять все свои обещания.

«Я хочу работать для людей, я хочу понизить налоги, я хочу помочь нуждающимся семьям, я хочу раскрыть весь потенциал и талант Великобритании. Я фокусировалась на этом на протяжении всей кампании», — добавила Трасс.

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Часть пользователей написали, что они не понимают, что собирается делать Лиз Трасс, потому что она так и не объяснила, как именно она будет решать все британские проблемы.

«Что именно это все значит. Кто-то может мне объяснить? Я, честно, чувствую, как будто я что-то важное пропустил, и если бы мне сказали хоть чуть-чуть, я бы понимал, что она говорит», — отметил @daviesaplegend.

В комментариях отметили, что Трасс никогда не делала что-то на благо общества и начинать не собирается. Пользователи уверены, что она будет пользоваться своим должностным положением и в реальности никому не поможет.

«Это не приоритеты людей. Это ее приоритеты. Не приотворяйся и на минуту, что ты понимаешь хоть что-то в демократии. Если бы ты понимала, то у нас сейчас были бы всеобщие выборы», — считает @BobHopcraft.

Policy Exchange Лиз Трасс

Пользователи напомнили, что на пресс-конференции в честь старта своей предвыборной кампании Трасс не смогла найти выход из конференцзала.

«Она не может найти выход из комнаты, как она собралась управлять страной? Куда она нас поведет?» — спросил @HitmanMcCann.

Многие пользователи уверены, что Сунак будет лучшим из двух зол, которые можно выбрать, потому что Трасс «похожа на пациентку из психбольницы». Некоторые пользователи также сомневаются в том, что Трасс будет управлять иначе, чем Джонсон.

«Трасс против Сунака. Сунак может действительно все поменять и стабилизировать консерваторов к следующим выборам, но с Трасс у власти можно ожидать все те же лица в кабинете, ей сложно отличить круг от квадрата, что уж говорить о победе на всеобщих выборах», — написал @andy67_mac.

Часть комментаторов все еще убеждена, что лучшим исходом событий сейчас будет проведение всеобщих выборов, где население сможет выбрать нового лидера.

«В эру отсутствия компетентного лидерства Тори решили повысить ставки. Трасс и Сунак это действительно лучшее, что можно предложить Британии? В любом случае не обойдется без препятствий», — добавил @Nikatsekpe_e.