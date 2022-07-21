Представьте себе сюжет. В американском штате Мэн живёт культовый (да, да, именно так, не спорьте!) писатель. Автор десятков книг, которые издаются миллионными тиражами по всему миру. Писатель пережил семейные травмы, наркотическую зависимость, ДТП — выжил; стойкий парень.

pinguino kolb Стивен Кинг

Но однажды тёмной-тёмной ночью в его комнате закудрявился едва заметный бледно-розовый туман. Подобрался к спящему писателю, и зловещие голоса на украинской мове зашептали древние заклинания, прерываемые восклицаниями «Слава Украине! Героям слава!». На утро автор проснулся уже пленённый злым духом, который когда-то был известен в человеческом мире как Степан Бандера — то ли человек, то ли демон, ответственный за зверские убийства тысяч людей.

Что ж, если бы Стивен Кинг вновь решил написать о себе, а он любит это дело (сколько раз в его текстах героя сбивала машина?), то ему бы наверняка приглянулся этот сюжет. Есть и классный злодей, и эффектная жертва, и голоса прошлого, и актуальный контекст — в общем, иногда они возвращаются, как когда-то озаглавил свой рассказ сам Король Ужасов.

Но, вероятно, всё же мистер Кинг не напишет о пленении известного писателя духом Степана Бандеры. Во многом потому, что будет занят, во-первых, поиском денег для Украины, а, во-вторых, созданием фейкового сценария о «преступлениях» русских в Донбассе. Возможно, даже на целую книгу сподобится.

Собственно, в нашумевших откровениях Кинга пранкерам Лексусу и Вовану самое отвратительное именно это — то, с какой охотой серьёзный автор, уважаемый автор согласился написать откровенную «джинсу», политическую заказуху о том, как одни якобы мучают других. Согласился выступить бестолковым пропагандистом, работающим на одну сторону конфликта без сомнений и, как то говорится, зазрений совести, без желания в принципе разобраться в происходящем. Обыкновенный лжец — вот кем выставил себя мистер Кинг.

Stephanie Lawton Стивен Кинг

Он в принципе наговорил массу мерзостей и глупостей. В телеграмах почему-то решили крутить картинку о том, как Кинг якобы размышляет, что Бандера, в общем-то, не совершал особых преступлений. Нет, этого Король Ужасов не произносил — он лишь соглашался с пранкерами, которых принял за президента Зеленского. Он вообще вёл себя очень подобострастно. Хотя где он, а где Зеленский, на самом деле? Впрочем, возможно это лишь банальная вежливость воспитанного человека, выросшего в культуре, где важно «smile, просто smile», спрашивая при встрече «how are you are?», хотя, по факту, тебе плевать, как у кого обстоят дела на самом деле.

Смутился, поперхнувшись напитком, в разговоре с пранкерами Стивен Кинг лишь однажды, когда «Зеленский» заявил, что его любимый герой — Пеннивайз (он же Оно из одноимённой книги — блестящей, надо заметить, прежде всего, своей социальностью). Всё остальное время Стивен Кинг соглашался, заявляя, к примеру, что Бандера — великий человек, и сравнивая его с Джорджем Вашингтоном.

Что же, перед нами предстал новый Кинг. Кто-то уже поспешил назвать его мерзавцем, злодеем и далее по огнедышащему, аки дракон, списку. На самом деле, мы увидели, что культовый автор из Мэна пишет классные книги (легко докажу почему), но он не мудр. Именно так — не мудр. У древних греков было такое понятие, как amathia. Перевести его на русский язык довольно трудно. Это, упрощая, то, что обратно мудрости, позволяющей рассуждать и поступать здраво, во благо, порядочно. Так вот, Стивен Кинг явил нам amathia.

Цитата из к/ф «Оно». Реж. Энди Мускетти. США. 2017 Клоун Пеннивайз

К слову, он лишний раз показал, что мы чересчур переоцениваем людей известных. Вот тут недавно, к примеру, Эксл Роуз из Guns’n’Roses (когда-то великой рок-группы) в любви к Украине признавался, пища голосом Микки Мауса про войну. Ну и? Сколько уже было таких и будет? Пол Маккартни тот вообще зажигает по-украински. Люди живут в той повестке, которую им формируют. Все мы, так или иначе, часть Матрицы, а звёздам (селебрити) вырваться из неё подчас сложнее, чем остальным. И разве их не-мудрость отменит величие альбома «Appetite for Destruction» и величие песен Маккартни?

То же самое и со Стивеном Кингом. Его лучшие книги (а они уже, будем честны, давно написаны) мы как любили, так и будем любить, не собираясь изымать и сжигать из открытого доступа. А иначе чем мы отличаемся от идиотов, которые вдруг решили отменить русскую культуру? Вот уж клоуны так клоуны — никакой Пеннивайз не сравнится. Да что там Пеннивайз — даже Зеленский курит молча.