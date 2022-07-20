Заявление замглавы Минобороны Украины Владимира Гаврилова, который во время визита в Лондон предупредил, мол, Киев готовится атаковать Черноморский флот России и Крым с помощью западного оружия, спровоцировало волну иронии в интернете. Люди говорят, что укрофашисты ещё способны на теракты, но они им не помогут. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты

«Украина должна сдаться. Если хочет остаться. Не страной, а вообще», — считает Алена.

«Ипполита понеслооооо», — иронизирует Влад.

«Интересно, а у крымчан они не хотят спросить, нужна ли им Украина? Вроде они там сейчас нормально живут и врятли кто то захочет вернуться», — спрашивает Екатерина.

«Укрофашисты могут совершить лишь теракт и это факт, а значит надо быть готовым к любым подлостям нацистского режима Зеленского, но в любом случае Россия обязана демонтировать угрозу на Украине», — поделился мнением Виктор Данилов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Вероятней всего, будут обстреливать гражданские суда и валить вину на РФ. Одними ПКР война не выигрывается и тем более это не повод отдавать им Крым. Сводки с фронтов говорят о том что у них очередная зрадища намечается, вот и делают такие заявления чтоб им больше оружия подкинули», — рассуждает Дмитрий.

«Надо готовиться к худшему сценарию. Уже есть инцидент в море. Сами они не могут сделать то, что сказали. Натовские шакалы им наверняка будут помогать, а скорей всего сами и организуют», — предположил Виталий Степанов.

«У Крымчан и так все хорошо без Украины. Вернулись семьей с Крыма. Отдохнули классно. Ни один человек не пожаловался на жизнь. Отдых шикарный. Реально рекомендую. Пляжи чистые, фрукты, овощи. Помидоры по 25 рублей местные. Люди живут, работают и отдыхают. Я думаю им то майданутые не нужны, у них и так все отлично. Крым был Россией, есть Россия и будет Российским», — поделилась Наталья Смирнушина.

«Что еще может сказать замглавы Минобороны Украины, если оборона Украины сыплется по всем направлениям. А в остальном будет применено ядерное оружие и Украины не станет. Это же касается поставщиков оружия. Простых решений этого вопроса уже не станет после удара по Крыму, а будет только массовое уничтожение. То есть глобальный ядерный удар по всем агрессорам. А вот теперь главный вопрос: «Оно вам надо?»» — вопрошает Игорь Рогатин.

«Скоро День ВМФ России. Похоже к этому нашему празднику они могут попытаться использовать западное оружие против наших караблей», — предостерег Александр.

«Чем меньше от Украины остаётся, тем воинственнее заявления», — заметил Юрий.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот РФ и забрать Крым, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил в Лондоне. Его слова 19 июля приводят британские СМИ.

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