Новое видение Ближнего Востока президента США Джо Байдена, обнародованное перед его недавней поездкой в Израиль и Саудовскую Аравию, очень похоже на то, как отношения с регионом видели его предшественниками, но некоторые изменения все же есть. Его предвыборная риторика о новой приверженности США делу продвижения прав человека под руководством Байдена, а также его обещание относиться к Саудовской Аравии как к государству-изгою после убийства журналиста Washington Post Джамаля Хашогги оказались почти забыты, пишет Мохаммед Айюб в статье, вышедшей 19 июля в The Strategist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ближний Восток

Теплые встречи Байдена с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, который, по информации американских спецслужб, несет прямую ответственность за убийство Хашогги, стали отказом от всего, что он обещал в плане защиты прав человека. Даже его утверждение о том, что он поднял вопрос об убийстве Хашогги на частной встрече с наследным принцем королевства, было вежливо опровергнуто министром иностранных дел Саудовской Аравии, что вызвало вопросы о доверии к президенту.

Приоритеты Байдена во время его визита в Саудовскую Аравию определялись неотложными геополитическими и геоэкономическими соображениями. Высокая цена на нефть, которая угрожает здоровью и жизнеспособности как развитых, так и развивающихся экономик, была главным соображением в умиротворении правящей элиты Саудовской Аравии, особенно наследного принца (фактического правителя королевства), учитывая положение Саудовской Аравии как стабилизирующего производителя нефти. Однако, несмотря на свои примирительные жесты, Байдену не удалось добиться от саудовцев твердых заверений в том, что они помогут обуздать цены на нефть за счет увеличения ее добычи.

Еще одна серьезная забота американцев заключалась в том, чтобы убедить саудовцев признать Израиль законным игроком на Ближнем Востоке, опираясь на недавние дружеские отношения Израиля с другими государствами Персидского залива. В то время как правительство Саудовской Аравии было готово делать небольшие жесты, такие как разрешить пролетать над королевством израильским самолетам, оно не желало открыто признавать Еврейское государство. Фактически, Эр-Рияд публично дал понять, что не признает Израиль и не установит с ним дипломатические отношения до тех пор, пока израильско-палестинский вопрос не будет решен таким образом, чтобы какой был бы приемлемым для палестинцев.

Kremlin.ru Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман

Третий важный вопрос, который интересовал администрацию США, заключался в том, чтобы убедить страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, еще больше затянуть экономические гайки в отношении Ирана, восстановить ядерную сделку с которым у США никак не получается. Переговоры по соглашению были приостановлены из-за разногласий между Ираном и США по ряду вопросов, прежде всего по поводу включения иранского Корпуса стражей исламской революции в американский список террористических организаций. Поступить так в отношении КСИР — все равно что показать красную тряпку быку, учитывая решающую роль КСИР в иранской политике и экономике.

Государства Персидского залива поддерживают экономические отношения с Ираном, несмотря на американские санкции, а сама Саудовская Аравия ведет с исламской республикой стратегический диалог с целью улучшения отношений между двумя важнейшими державами в Персидском заливе, а также с тем, чтобы способствовать выходу Саудовской Аравии из войны в Йемене. Понятно, что признаки ухода Америки с Ближнего Востока, несмотря на заверения Байдена в обратном, побудили арабские страны Персидского залива перейти к налаживанию отношений с Тегераном, опасаясь, что США не выручат их в случае открытой конфронтации с ним.

Поездка Байдена в Израиль также не открыла ничего нового. Хотя на словах он поддерживал решение о создании двух государств, он отделил американо-израильские отношения от палестинского вопроса, дав понять, что время для разрешения спора еще не пришло и что это имеет очень мало отношения к отношениям Вашингтона с Израилем. Что касается арабо-израильских отношений, излюбленная стратегия Байдена заключалась в продвижении региональной интеграции посредством соглашений, подобных соглашениям Авраама. Палестинцы не фигурируют в этой стратегии. Хотя он не переборщил, как Дональд Трамп, в ухаживании за Израилем, его «сионистская» репутация и решительная поддержка израильской безопасности обеспечили ему теплый прием в Израиле.

White House Дональд Трамп во время визита в Израиль

Байден также не смог изменить позицию израильтян в отношении возрождения ядерной сделки с Ираном, против которой они выступают. Находясь в Израиле, он строго предупредил Тегеран, заявив, что США «не позволят … Ирану получить ядерное оружие». Однако этого было недостаточно, чтобы удовлетворить премьер-министра Израиля Яира Лапида, заявившего, что «свободный мир» не должен позволять иранцам «развивать свою ядерную программу». Как отметил корреспондент New York Times в Иерусалиме, «различие между обещанием г-на Байдена не дать создать «оружие» и настойчивостью г-на Лапида в уничтожении всей «программы» Ирана не только в семантике: оно проникает в самое сердце подходы к решению ядерных амбиций Ирана обеих стран».

Хотя Лапид не стал занимать столь нагло конфронтационную позицию, как бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху, было ясно, что Байден не смог склонить израильтян к своей точке зрения по ядерной сделке с Ираном, несмотря на то, что американский лидер отказался от попыток оказывать давление на Израиль по вопросу о палестинском государстве.

Одним из факторов, побудивших Байдена изменить свой подход к правам человека и, в частности, его критическую позицию по отношению к Саудовской Аравии, было опасение, что проникновение в регион России и, что более важно, Китая как в экономическом, так и в стратегическом плане, может нанести ущерб американским интересам в долгосрочной перспективе. Но, как и в случае с ценами на нефть, никаких гарантий на этот счет от богатых энергоносителями стран Персидского залива ему не удалось получить. В основном это была игра в одни ворота: саудовцам гарантировали реабилитацию в Вашингтоне после эпизода с Хашогги, а израильтян заверили, что администрация Байдена не будет чрезмерно критиковать их политику создания еврейских поселений на Западном берегу и ползучей аннексии части оккупированных территорий.

Попытки Вашингтона представить поездку на Ближний Восток как позитивные «достижения» не могут скрыть от проницательных наблюдателей того факта, что США получили от этой поездки очень мало.