Президент Азербайджана Ильхам Алиев упрекнул Россию в невыполнении обязательств по выводу вооруженных формирований Армении с территории Нагорного Карабаха. Ссылаясь на неназванных высокопоставленных российских военных, посетивших Баку весной, он заявил, что их обещание вывода армянских военных подразделений к концу июня не выполнено и по состоянию на середину июля. При этом остается непонятным, идет ли речь о силах регулярной армии самой Армении или о военных подразделениях самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (Арцаха). Больше того, в заявлении президента Ильхама Алиева не указывается, с каких именно позиций и куда должны быть отведены армянские подразделения.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Из контекста заявления президента Азербайджана следует, что речь идет все же о регулярных войсках самой Армении, на которую, по мнению Ильхама Алиева, Россия как сторона трехсторонней ноябрьской 2020 г. Декларации, положившей конец второй карабахской войне, не оказывает должного влияния. Иными словами, президент Азербайджана усомнился в эффективности политического посредничества РФ в армяно-азербайджанском конфликте и целесообразности нахождения на линии разграничения российских миротворцев.

Ильхам Алиев выступил с этим демаршем на фоне двух других значимых событий. За несколько дней до его заявления состоялся первый телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. А еще через несколько дней в Тбилиси встретились — впервые без российских или европейских посредников — министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян.

Многотерпеливый МИД России не отреагировал на эти важные события, видимо, полагая, что не следует мешать процессам двустороннего и многостороннего урегулирования. Однако упрек президента Азербайджана в недостаточной эффективности действий России, отстранение ее от переговоров и «скользкая» позиция премьер-министра Армении Никола Пашиняна означают, что уже в ближайшем будущем по согласию между азербайджанскими и армянскими властями и при полной поддержке Турции российские миротворцы покинут места дислокации.

Министерство иностранных дел Армении Встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Тбилиси

Правительство Никола Пашиняна при попустительстве гражданского общества Армении откровенно игнорирует интересы армянской общины Нагорного Карабаха, обменивает их на «нормализацию» отношений с Турцией и Азербайджаном. Карьерные интересы, удержание власти настолько приоритетны для Пашиняна, что уже пора откровенно назвать его политическим авантюристом.

Официальные ресурсы Нагорно-Карабахской Республики (Арцаха) не комментируют происходящие события. Шок от откровенного предательства официального Еревана, который даже не ставит проблему карабахского армянства в переговорную повестку, видимо, настолько велик, что местным ведомствам нечего сказать.

Никол Пашинян умудрился не только проиграть вторую карабахскую войну. Он после прихода к власти отрицал уже достигнутые и вполне справедливые мадридские договоренности. Пашинян фактически спровоцировал Азербайджан на военную операцию по восстановлению его международно признанной территории. Теперь премьер-министр Армении фактически отрицает саму субъектность народа Нагорного Карабаха — Арцах не является стороной переговоров. Хуже того, с его согласия Россия фактически исключена из переговорного процесса, статус российских миротворцев, каждодневно рискующих своими жизнями, оказывается под сомнением, а сама НКР-Арцах лишена права голоса в определении своей судьбы.

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Официальный Ереван, «нормализуя» отношения с Баку и Анкарой на их условиях не только предает армянское население Нагорного Карабаха, но и окончательно вовлекает саму Армению в западную и антироссийскую орбиту.

Россия, если не принято решение об окончательном уходе из региона и потере влияния в Закавказье, будет вынуждена вступить в жесткие и конкретные переговоры с Баку и Анкарой о статусе Нагорного Карабаха и ограничении пантюркистской экспансии Анкары на восток.