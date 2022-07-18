Под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное итогам шести месяцев текущего года. В нем приняли участие министры и руководители государственных ведомств. Выступая на открытии совещания, глава государства подчеркнул: показатели первого полугодия показывают, что страна успешно развивается, а поставленные задачи выполняются по всем направлениям.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Несмотря на то, что с отечественной войны прошел 1 год и 8 месяцев, Армения, к сожалению, все еще не выполняет принудительно взятые на себя обязательства», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Он отметил как позитивный момент первую встречу рабочих групп по делимитации.

«Это тоже произошло по инициативе нашей страны, потому что именно Азербайджан стремился к скорейшему принятию мер, связанных с делимитацией границ. Армянская сторона не была особо склонна к этому. Однако первая встреча состоялась. Конечно, она носила больше ознакомительный характер», — сказал президент.

«Сегодня уже середина июля, а вопрос не нашел решения. Вопреки Декларации от 10 ноября Армения не выполняет данное обязательство. Российские миротворцы — российская сторона также подписала Декларацию от 10 ноября — как говорится, не принуждают их к этому. Конечно, это — невыносимая ситуация, потому что пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана совершенно неприемлемо. Мы — страна-победительница, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет вывести свои вооруженные формирования с территории Азербайджана, то пусть открыто скажет нам это, чтобы мы знали, что делать. Каким будет наш ответ? Говорить это сейчас, наверное, неуместно. Но это означает грубое нарушение Декларации от 10 ноября», — подчеркнул президент Алиев.

Официальный сайт президента Азербайджанской Республики Совещание, посвященное итогам шести месяцев текущего года

Пользователи азербайджанских социальных сетей активно комментировали это событие.

@zurik111: «Ждём решительных действий от правительства Азербайджана».

Asaf Sadiqli: «Я думаю, если армяне не поймут по-хорошему, как только мы получим нужное оружие (надеюсь, до конца года), тогда дадим им «по-хорошему».

Подписчики ТГ-канала AZERBAIJANI ARMED FORCES:

С2Н5ОН: «Сменить миротворческий контингент на турецкий…»

Neyz Iman: «Азербайджан решает вопрос в комплексе. Никто не заметил, что сегодня про Зангезур больше говорят, чем про Карабах? Значит, Азербайджан спецом впустил кремлян в тот огрызок, чтобы держать уровень напряга ради Зангезура. И не факт, кто кого использует как рычаг давления».

@mathayus11: «Пока РФ в таком состоянии (войны с Украиной), армяне и русские будут молчать и твердить, что скоро заберут армянских солдат из Карабаха. Потому что они не хотят допустить там воен. столкновения, на что потом не смогут влиять со своими поставками оружия и помогать армянам. А нам, господа, нужно срочно заставить убираться армян или пригрозить сделать это военным путем. А помогать им Россия в этот раз не сможет».

@YupiterF1: «Вовка сам хочет, чтобы боевиков там уничтожили с помощью Азербайджана».

Председатель Партии народного фронта Азербайджана Али Каримли пишет на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ): »По прошествии 20 месяцев Ильхам Алиев признал, что и в этом вопросе мы были правы. Год назад Ильхам Алиев, который говорил, что Зангезурский коридор нам либо отдадут дипломатическим путем, либо возьмут его силой, сейчас жалуется народу, нам, что нам не только коридор не дают, но и даже не открыли нам путь в Нахичевань. В итоге вся ложь разоблачается, и правда побеждает, хоть и с опозданием».

Расим Мусабеков, член парламента Азербайджанской Республики, тоже прокомментировал выступление Ильхама Алиева: »Слова президента Алиева — это публичное предупреждение. Оно адресовано как армянской стороне, так и командованию РМК. Согласно ТСЗ, на территории Азербайджана не должно оставаться ВС Армении. У Баку есть возможности показать неприемлемость этого. Места дислокации незаконных военных формирований в Карабахе, их техники, укрепления известны. Азербайджан может, не вступая в прямой контакт, посредством БПЛА или же реактивных установок нанести точечные и очень болезненные удары. Хотелось бы верить, что российское военное командование, политическое и военное руководство Армении сделают для себя надлежащие выводы».

@AhmdAnr: «Это знаете как? «Гызыма дейирем, гелним ишитсин». (прим. «Скажу дочери, чтобы услышала невестка».)

Пользователи YouTube оставляют свои комментарии под новостными видеороликами:

Micha Sahibov: «Россия начнёт делать проблемы Азербайджану. И не только в Карабахе».

Исрафил Умуд оглы: «Россия в первую очередь себе создала проблемы, да притом выкручиваться будет тяжело, так что не переживай».

Jamal: «Нужно осложнить им пребывание в нашей республике».