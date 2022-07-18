В Южнокорейских сетях разгорелся огромный скандал вокруг двух северокорейских рыбаков, репатриированных на родину в 2019 году.

Эдуард Мане. Морской пейзаж в Берк. Рыбацкие лодки и Рыбаки. 1873

Согласно заявлением Чон Ый Ёна, который в 2019 году занимал должность главы Управления национальной безопасности, из КНДР не поступало никаких запросов о репатриации рыбаков, задержанных южнокорейскими властями в Японском море.

Таким образом, он опроверг сообщения СМИ о том, что Пхеньян якобы проинформировал Сеул о рыбацкой лодке, которая направляется в южнокорейские территориальные воды. Данная информация могла рассматриваться как призыв к репатриации северокорейских граждан.

По словам Чон Ый Ёна, Сеул первым направил запрос в Пхеньян о том, готова ли северокорейская сторона принять рыбаков. Только после этого они были депортированы на родину.

Отметим, что южнокорейское законодательство предусматривает немедленную депортацию уголовных преступников.

«Такие преступники не считаются беженцами и по международному праву», — добавил Чон Ый Ён.

Между тем представитель администрации нынешнего президента заявил, что чиновникам предыдущей администрации и представителям оппозиционных партий не следовало делать политических заявлений, а добросовестно сотрудничать со следствием.

По их мнению, нельзя называть северокорейских рыбаков уголовными преступниками без надлежащего расследования.

В ходе утреннего брифинга, состоявшегося 18 июля, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что расследование, связанное с репатриацией, должно проводиться в полном соответствии с конституцией и законами страны.

Глава государства добавил, что все государственные вопросы должны решаться законным путём и в соответствии с конституцией.

В 2019 году двое северокорейских рыбаков были задержаны недалеко от морской границы в Японском море. Они признались в убийстве 16 своих товарищей, находившихся в той же лодке, и выразили желание остаться в Южной Корее. Однако тогдашнее правительство признало их преступниками и приняло решение вернуть обратно на родину.

Ряд экспертов считают, что подобные действия противоречат Конвенции ООН, запрещающей отправку людей в страну, где им грозит жестокое обращение. Кроме того, согласно Конституции Южной Кореи, все северокорейцы являются южнокорейскими гражданами.

«Если Север вас не проинформировал, то как вы узнали, что они убили и сбежали?» — недоумевает xzr7***.

«Просеверное, левое правительство, которое сначала спрашивает мнения КНДР, а только потом принимает свое решение», — возмущается mbh3***.

«Южная Корея правда демократическая страна, которая ценит права и свободы человека?» — вопрошает kcsi***.

Yonhapnews.co.kr Чон Ый Ён

«Где вы увидели в них перебежчиков? Они настоящие убийцы. Хотите сказать, что, если они убили бы в Южной Корее нескольких человек, вы бы их встретили с распростертыми объятиями?» — пишет c000***.

«Должна быть причина, из-за чего их репатриировали на родину без надлежащего расследования», — считает chur***.

«Вы хотите, чтобы такие преступники расхаживали по нашей земле?» — интересуется ssin***.

«Если они действительно убили 16 человек, разве мы могли принять их?» — вопрошает ghos***.

«Должны ли мы спасать и кормить убийц на наши налоги? Должны ли мы были проводить расследование?» — задается вопросами htsu***.

«За это полагалась смертная казнь!» — считает sona***.

«Если не было никаких доказательств того, что они совершили преступление, то как наши власти должны были вести расследование? Конечно же, их отправили назад, чтобы следствие вела северокорейская сторона», — утверждает epis***.

«Лучше позаботьтесь об экономике нашей страны, вместо того чтобы раздувать эту тему», — предлагает bak5***.

«Конечно, когда они вернутся, их осудят за убийство и бегство, и в результате их будет ждать смертная казнь, кто не будет сопротивляться такому?» — интересуется hy18***.

«Не обманывайте общественность, показывая только часть информации. Лучше выдайте информацию в полном объеме, чтобы люди сами могли решить», — предлагает hong***.

«Докажите, что они были убийцами!» — требует ysc8***.