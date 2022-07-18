Уже два года жители Подмосковной Венеции, а с мая 2022 года в особенности, страдают от запаха и как следствие превышенных предельно-допустимых концентраций вредных веществ. Но это лишь часть проблемы, ниже по течению Москвы-реки находятся санатории, пансионаты и водозаборные станции, питающие Москву. Виной всему разрушенные очистные сооружения в районе Верхний Посад.

odin.ru Очистные сооружения «Верхний Посад» в Звенигороде

Очистные сооружения канализационной насосной станции обслуживают 280 многоквартирных домов, 1580 частных строений и, как лукаво отмечает в своем телеграм-канале глава Одинцовского городского округа (ОГО), в который входит Звенигород, Андрей Иванов, 12 социальных объектов. При этом местные жители сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что часть из этих объектов — промышленные предприятия. А кроме того, сама станция расположена в сотнях метров от Москвы-реки.

Сооружение было построено в 1987 году, с тех пор население города выросло в семь раз. Сам Звенигород находится во втором поясе водоохраны источника питьевого водоснабжения города Москвы. Не ремонтировалось сооружение последние 30 лет, и как сообщил глава Одинцовского ОГО Иванов, его износ достигает 90%. С учетом огромного количества жителей и таких «социальных» объектов, как предприятия «Валио», «АНИ пласт», «Гидролика», сложно представить, что попадает со сточными водами в Москва-реку.

odin.ru Андрей Иванов провел встречу с жителями Звенигорода по вопросу работы очистных сооружений «Верхний Посад»

Но главное, что в городе находится несколько больниц, а значит в стоках огромное количество антибиотиков. Современные технологии водоочистки не позволяют эффективно очищать от них питьевую воду. Именно сейчас в МИСиС работают над тем, чтобы решить эту проблему. Нетрудно догадаться, что попадает в питьевую воду москвичей.

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Как повелось в нашем государстве, звенигородское начальство, наверное, не нужно объяснять с какими целями, в 2010 году сдало очистные сооружения в аренду ООО «Звенигородский городской водоканал». В свою очередь арендаторы все эти годы максимизировали прибыль и национализировали убытки. Иначе заявление замглавы Звенигорода Сергея Разорёнова о том, что нужно найти порядка 45-50 млн рублей, из которых 70% вложить в ремонт очистных сооружений, объяснить невозможно.

При этом в городской администрации проблем не видят, по мнению чиновников, насосная станция работает в штатном режиме. В Одинцовском территориальном отделе Роспотребнадзора на жалобы жителей заявили, что согласно экспертным заключениям от 16.06.2022 г. №132 и от 20.06.2022 г. №135, выданным по протоколам от 15.06.2022 г. № 8.14 018-14 023 и от 17.06.2022 г. № 8.14 343-14 346, качество атмосферного воздуха по содержанию азота диоксида, азота оксида, хлороводорода, сероводорода, метилмеркаптана, метана, углерода оксида, серы диоксида, аммиака соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

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Областное начальство в лице Минэкологии и Министерства жилищно-коммунального хозяйства в свойственной подмосковным чиновникам манере переложили ответственность на местные власти. Если в Минэкологии просто отписались, в Министерстве ЖКХ ответили более подробно.

Там пояснили, что: «Представители администрации Одинцовского г. о. Московской области (далее — Администрация) 08.06.2022 совместно с ГКУ МО «МОС АВС» и ООО «Звенигородский городской водоканал» проведено комиссионное обследование состояния очистных сооружений.

В ходе обследований установлено, что очистные сооружения открытого типа работают в штатном режиме, сточная вода на выходе из очистных сооружений имеет легкий фекальный запах. Согласно протоколу исследования воздуха, вблизи очистных сооружений от 19.05.2022 превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ не выявлено. Избыточный ил, образующийся в процессе очистки сточных вод, депонируется на иловых картах, где происходит процесс обезвоживания. По информации ООО «Звенигородский городской водоканал», в настоящее время запланированы мероприятия по монтажу мобильной установки (фильтр-пресса) для механического обезвоживания избыточного ила. Дополнительно сообщаем, что образование запаха произошло вследствие гибели активных бактерий по причине сброса сточных вод с превышенным значением предельно допустимых концентраций (далее — ПДК) вредных веществ. В связи с этим Администрацией в настоящее время ведется работа по проверке абонентов юридических лиц, осуществляющих сброс с превышением ПДК».

odin.ru Очистные сооружения «Верхний Посад» в Звенигороде

То есть владелец и арендатор очистных сооружений сами себя проверили и убедились, что у них все работает в штатном режиме. Как пояснили ИА REGNUM звенигородцы, столь неудивительным результатам есть вполне обыденное объяснение. Обследования проходят в то время, когда запах, а следовательно, и концентрация вредных веществ отсутствуют, а уж результаты исследований воды в месте сброса для обывателей и вовсе тайна за семью печатями.

В заключение отметим, как заявил Андрей Иванов, администрация Одинцовского городского округа добивается включения объекта в федеральный проект «Оздоровление Волги». Обещает в течение года выполнить работы по проектированию, провести экспертизу и приступить к реконструкции. На все это, по самым скромным оценкам, уйдет не менее двух лет.

Оставим за скобками риторический вопрос о том, почему реконструкцией не занимались ни администрация Звенигорода, ни арендатор ООО «Звенигородский городской водоканал». Отметим лишь, что даже при учете того, что звенигородские очистные сооружения удастся включить в проект «Оздоровление Волги», еще как минимум два года звенигородцам придется дышать отравленным воздухом, а москвичам пить воду непонятного качества. Также добавим, что учитывая грандиозные планы застройки водных объектов Подмосковья, таких проблем будет все больше.