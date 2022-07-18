Известие о том, что приостановившая еще в марте 2022 года работу в России шведская марка H& M объявила об окончательном уходе с рынка, не слишком расстроило пользователей социальных сетей. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

«Звучит громко, а на деле — уходит только бирка. Исход многих брендов из России — это именно исход бирок. Индустрия одежды в Европе давно превратилась в индустрию бирок. Шьется все где-то в Бангладеш и Камбодже, но точно никак не в Европе. Одежда на российском рынке останется, возможно, даже появятся свои новые бренды, а вот западные компании потеряют большую часть сбыта, которую так просто вернуть не получится. Ну и ладно. Давай, до свидания», — иронизирует телеграм-канал tv360.

«Сейчас у 80% мировых брендов заводы находятся в Китае! Всё там производится. Только разница в одном: либо Китай заводской, либо подпольный!» — соглашается Елена Афонская.

«Пусть свой хлам забирают с собой!» — призывает Виолетта Сибирякова.

«Идите, 40 лет жила без их и дальше тоже переживу», — отмечает Светлана.

«Говнотряпки же. Кто их покупал вообще. Пусть лучше наши шьют из нормальных тканей и займут их место», — поделился мнением Иван.

«Скатертью дорога, плакать из-за их ширпортреба не будем», — напутствует Гульфия Каримова.

«В добрый путь и желательно безвозвратно!» — отмечает Кирилл Шуплецов.

«Приползут, но свято место пусто не бывает», — считает Вероника.

«Как дальше жить? Без этого секонд-хенда?» — иронизирует Галина.

Nissy-KITAQ Магазин H&M

«Это мода сейчас по второму кругу дверьми хлопать? Вроде все уже в марте ушли…» — напоминает Руслан.

«Уходит H& M? Где-то в кустах радостно хихикают турки с китайцами», — пошутил Сергей.

«Не знаю, что хорошего они делают: просто копируют показы дорогих брендов и лепят ширпотребный аналог. Их никто не выгонял. Хватит приписывать стране какую-то несуществующую вину. Ушли — и скатертью дорога, захотят вернуться, им никто препятствовать не будет, только, скорее всего, их место будет занято кем-то другим. Тот, кто очень скучает, может всегда приобрести «Зару» через Казахстан или Грузию, переплата всего процентов 5–10%. Что за плач Ярославны из-за какого-то синтетического одноразового шмотья? Вот что-что, а «Зара» и «Макдоналдс», и всякая подобная чушь — явно не повод для переживаний. Да и за джинсами сейчас актуальнее в Азию, в Европе ничего не производится, а с ними мы вроде бы в хороших отношениях», — рассуждает Ирина.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что крупный ретейлер одежды и аксессуаров H& M сообщил о решении уйти с российского рынка, 18 июля известили в пресс-службе шведской компании.

Отмечается также, что в рамках процесса сворачивания бизнеса планируется на время возобновить работу магазинов для распродаж.

В начале июля в H& M заявили, что компания потеряла более 1,167 млрд рублей из-за приостановки продаж в России, Белоруссии и на Украине. На территории трех стран работали более 7,5 тысячи сотрудников. До 2 марта открыт был 181 магазин.

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