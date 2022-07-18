После визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток в эпицентре региональной и даже мировой политики оказывается Иран. В Тегеране состоятся сразу два саммита высокого уровня: астанинского формата с участием президентов Ирана, России и Турции Ибрагима Раиси, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана и седьмой саммит Высшего комитета по ирано-турецким отношениям. Первый форум формально привязан к проблемам сирийского урегулирования, но реальная его повестка, как утверждают иранские издания, «выходит за прежние горизонты, так как стороны понимают, что под решение сирийской проблематики необходимо уже подводить иной фундамент, основанный на взаимовыгодном и широком торгово-экономическом сотрудничестве между «тройкой». Поэтому заседание Высшего комитета по ирано-турецким отношениям может стать продолжением астанинского процесса на уровне Анкара — Тегеран.

Mil.ru Флаги России, Ирана и Турции

Причиной тому является появление новых элементов в ситуации на Ближнем Востоке, что ярко высветил визит Байдена в регион. Прежде всего, становится очевидным то, что отношения России, Ирана и Турции с США по разным причинам и по-разному деградируют. Москва подвергается жестким санкциям в контексте событий вокруг Украины. Сорваны переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ядерному соглашению. В этой связи Байден решил ужесточить тон в отношении Ирана, пытаясь поднять противостояние с ним на уровень сколачивания очередной региональной антииранской военной коалиции с участием Израиля, государств Персидского залива. Гонконгское издание Asia Times констатирует и факт осложнений отношений между Турцией и США.

Раньше Вашингтон терпимее относился к некоторым аспектам внутренней политики Эрдогана по части соблюдения демократических принципов. Но после того, когда он пошел на расширение военно-технического сотрудничества с Россией, закупил российские ракеты С-400, США стали подвергать Турцию различным санкциям: было введено вето на турецкий экспорт стали и алюминия, ее исключили из программы единого ударного истребителя F-35. Появились и другие санкции. Повышенное раздражение у Байдена вызвало и то, что Эрдоган не поддержал санкций в отношении России из-за украинского кризиса, что он призывает Запад не изолировать Москву, а сфокусироваться на диалоге. По мнению американских экспертов, многие лидеры государств на Ближнем Востоке «стали чувствовать утерю США главных целеполаганий в политике в регионе, их постоянные, как маятник, колебания из стороны в сторону». Поэтому отношения между Вашингтоном и ключевыми державами региона всё более запутываются, а дипломатическая способность США выстраивать общерегиональный консенсус оказывается подорванной.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара. 2018

Такое состояние остается и сейчас. Образовавшийся геополитический вакуум в регионе, как утверждают в Вашингтоне, «заполняется Россией и Китаем». С другой стороны, страны региона, в частности такие, как Иран и Турция, усматривают в этом возможности для укрепления там своих позиций. Но не только и не столько в выстраивании в треугольнике с участием Москвы военно-технического сотрудничества, сколько в создании новой региональной логистики через запуск транспортных проектов между тремя странами. Это подчеркивает остроту саммитов в Тегеране, на которых может быть достигнуты новые договоренности на этом направлении. Речь идет как о расширении коммуникационных возможностей между Ираном и Турцией, так и транспортном коридоре «Север — Юг» через Иран в Индию, о котором говорилось на недавнем Каспийском форуме. Кстати, на днях первый регулярный грузовой состав из России прибыл в Иран через территорию Туркмении. Он преодолел 1600 км по восточной хорде транспортного коридора и прибыл в иранский порт Бендер-Аббас. Дальше состав следует в индийский порт Мумбаи.

В целом астанинская «тройка» разворачивается на Восток, но в ситуации, когда западные страны сами закрыли путь к нормализации отношений, когда стал возрастать запрос на создание новых механизмов международного регионального взаимодействия. Говоря иначе, Россия, Иран и Турция могут стать авангардом в экспериментальном поиске новых коммуникационных коридоров, полноценно реализуя имеющийся потенциал, превращаясь одновременно в важных системных игроков не только регионального уровня. Поэтому саммиты в Тегеране становятся важным тестом для проверки обозначенного тренда, который при своем развитии выведет «тройку» на более высокий уровень безопасности и политического сближения.