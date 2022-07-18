Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин прокомментировал ход проведения специальной военной операции на Украине после того, как Россия нанесла ракетные удары по Дому офицеров в Виннице.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва & Лондон

В ходе ракетного удара погибли несколько человек. Радакин считает, что это способ ведения психологической войны, и уверяет, что объекты не были военными целями.

«Будет проведено расследование, но это показывает то, как трудно России бороться, как Россия ведет не обычную войну, как России приходится оказывать психологическое давление», — заявил Радакин в интервью BBC.

Ряд пользователей обратил внимание, что смерть мирных жителей является неотъемлемой частью любой войны и любой военной операции, поэтому слова о том, что российские военные специально убивают жителей Украины — полный абсурд.

«Это военная операция. Отвратительные вещи происходят на обеих сторонах», — прокомментировал @AdrianKSmith2.

Некоторые пользователи считают, что Великобритания и США делают все возможное, чтобы военная операция на Украине продолжалась как можно дольше, они уверены, что Запад играет в войну на Украине чужими силами, поэтому винить Россию в смерти гражданского населения Украины лицемерно.

«Война всегда некрасивая. Давайте уже отойдем от этого всего и займемся вопросом того, как свести это все к мирному концу. Каким будет конец? Сейчас все выглядит так, будто мы ведем опосредованную войну на территории Украины, и это не есть хорошо», — написал @pisceanJohn.

Ряд комментаторов напомнил, что британских политиков и военных устраивало, когда в результате ракетных ударов британских и американских вооруженных сил на территории Афганистана, Ирака и Сирии умирали мирные жители, а когда гражданское население погибает из-за того, что Россия борется с нацистами на Украине, это вдруг стало очень плохо.

«Этот человек — лицемер. Когда обсуждали карательные отряды ВВС в Афганистане, так он отвечал, что там не на что смотреть. А потом он начинает указывать на то, что российские военные насилуют украинцев. Я думаю, что он даже не передохнул между этими словами. Для одних одно правило, для других — другое», — отметил @PaulBillyrayson.

«Да, у США же не было жертв среди мирного населения Вьетнама, Афганистана, Ирака и многих других стран. Это всегда так», — прокомментировал @FreePal58 537 636.

Военный также уверен, что российская специальная военная операция не завершится успехом: «Россия уже проиграла эту войну в плане своих изначальных целей. Своими задачами они ставили захват всей Украины, взятие ее под российский контроль. Этого не случилось, и это не случится». Эти слова как нельзя лучше подтверждают, что на Западе не слушают, не слышат Россию и нагло врут, когда с первых дней СВО на весь мир было объявлено о целях спецоперации — демилитаризации и денацификации.

Одной из причин возможного поражения России Радакин назвал отсутствие боевого духа среди российских военных, он также уверен, что россияне отказываются участвовать в специальной военной операции.

mil.ru Российская армия

«Некоторые российские войска очевидно действуют очень эффективно, они идут вперед и делают это успешно. Но в целом вооруженные силы борются с трудом. Им сложно в количественном плане, и им особенно сложно в плане боевого духа. Мы видим, что президент Путин не может соотнести людей с тем оборудованием, которое у него есть», — сказал начальник штаба обороны. Поразительно, но это свидетельство того, что в Британии не знают и не видят дезертирства ВСУ.

Среди пользователей есть те, кто считает, что истории британских военных экспертов и разведки о том, что у России не хватает оружия, и о том, что российские военные специально стреляют по мирному населению, противоречат сами себе.

«Вы говорите, что им сложно найти ресурсы. И теперь вы мне говорите, что они тратят вооружение, целясь в группу невинных мирных жителей? Я не знаю, что вы пытаетесь продать, но вот это явно не сходится», — прокомментировал @denzvj4u.

«Да, я недавно тоже об этом думал. Не может быть так, что Россия одновременно «скоро использует все свое оружие» и «в большинстве случаев стреляет по мирным жителям». Наверное, может быть, они могут так делать, но это бессмысленно, не так ли? Почему мы должны верить в это?» — добавил @hope1in1humans.

В комментариях также отметили, что уже непонятно, кто в кого стреляет, потому что оказалось, что часть оружия, которое отправляют из Европы на Украину, до Украины не доходит и перепродается.

«Есть отчеты Европейского союза о том, что часто оружие, которое отправляют на Украину, продается на черном рынке, так что никто не может быть на 100 процентов уверен, кто и в кого стреляет», — написал @oren_orendorf.

Ряд пользователей считает, что британцам пора перестать слушать своих официальных журналистов и тех, кто утверждает, что знает все о планах российского президента Путина.

«Маловероятно, что кто-то знает или узнает в будущем планы Путина», — считает @draper_man.

«Это, серьезно, самый абсурдный уровень пропаганды, который я когда-либо слышал. Британцы, нам пора перестать смотреть домашних «вещателей», — предложил @hellenomania.

«Это полная чушь. Есть большое число независимых журналистов, которые докладывают с территории Украины, они рассказывают совершенно другую историю», — написал @LonsdalesofH.