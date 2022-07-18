Сети Британии: «Заврались!» — британцам «рассказали» об ударе по Виннице
Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин прокомментировал ход проведения специальной военной операции на Украине после того, как Россия нанесла ракетные удары по Дому офицеров в Виннице.
В ходе ракетного удара погибли несколько человек. Радакин считает, что это способ ведения психологической войны, и уверяет, что объекты не были военными целями.
«Будет проведено расследование, но это показывает то, как трудно России бороться, как Россия ведет не обычную войну, как России приходится оказывать психологическое давление», — заявил Радакин в интервью BBC.
Ряд пользователей обратил внимание, что смерть мирных жителей является неотъемлемой частью любой войны и любой военной операции, поэтому слова о том, что российские военные специально убивают жителей Украины — полный абсурд.
«Это военная операция. Отвратительные вещи происходят на обеих сторонах», — прокомментировал @AdrianKSmith2.
Некоторые пользователи считают, что Великобритания и США делают все возможное, чтобы военная операция на Украине продолжалась как можно дольше, они уверены, что Запад играет в войну на Украине чужими силами, поэтому винить Россию в смерти гражданского населения Украины лицемерно.
«Война всегда некрасивая. Давайте уже отойдем от этого всего и займемся вопросом того, как свести это все к мирному концу. Каким будет конец? Сейчас все выглядит так, будто мы ведем опосредованную войну на территории Украины, и это не есть хорошо», — написал @pisceanJohn.
Ряд комментаторов напомнил, что британских политиков и военных устраивало, когда в результате ракетных ударов британских и американских вооруженных сил на территории Афганистана, Ирака и Сирии умирали мирные жители, а когда гражданское население погибает из-за того, что Россия борется с нацистами на Украине, это вдруг стало очень плохо.
«Этот человек — лицемер. Когда обсуждали карательные отряды ВВС в Афганистане, так он отвечал, что там не на что смотреть. А потом он начинает указывать на то, что российские военные насилуют украинцев. Я думаю, что он даже не передохнул между этими словами. Для одних одно правило, для других — другое», — отметил @PaulBillyrayson.
«Да, у США же не было жертв среди мирного населения Вьетнама, Афганистана, Ирака и многих других стран. Это всегда так», — прокомментировал @FreePal58 537 636.
Военный также уверен, что российская специальная военная операция не завершится успехом: «Россия уже проиграла эту войну в плане своих изначальных целей. Своими задачами они ставили захват всей Украины, взятие ее под российский контроль. Этого не случилось, и это не случится». Эти слова как нельзя лучше подтверждают, что на Западе не слушают, не слышат Россию и нагло врут, когда с первых дней СВО на весь мир было объявлено о целях спецоперации — демилитаризации и денацификации.
Одной из причин возможного поражения России Радакин назвал отсутствие боевого духа среди российских военных, он также уверен, что россияне отказываются участвовать в специальной военной операции.
«Некоторые российские войска очевидно действуют очень эффективно, они идут вперед и делают это успешно. Но в целом вооруженные силы борются с трудом. Им сложно в количественном плане, и им особенно сложно в плане боевого духа. Мы видим, что президент Путин не может соотнести людей с тем оборудованием, которое у него есть», — сказал начальник штаба обороны. Поразительно, но это свидетельство того, что в Британии не знают и не видят дезертирства ВСУ.
Среди пользователей есть те, кто считает, что истории британских военных экспертов и разведки о том, что у России не хватает оружия, и о том, что российские военные специально стреляют по мирному населению, противоречат сами себе.
«Вы говорите, что им сложно найти ресурсы. И теперь вы мне говорите, что они тратят вооружение, целясь в группу невинных мирных жителей? Я не знаю, что вы пытаетесь продать, но вот это явно не сходится», — прокомментировал @denzvj4u.
«Да, я недавно тоже об этом думал. Не может быть так, что Россия одновременно «скоро использует все свое оружие» и «в большинстве случаев стреляет по мирным жителям». Наверное, может быть, они могут так делать, но это бессмысленно, не так ли? Почему мы должны верить в это?» — добавил @hope1in1humans.
В комментариях также отметили, что уже непонятно, кто в кого стреляет, потому что оказалось, что часть оружия, которое отправляют из Европы на Украину, до Украины не доходит и перепродается.
«Есть отчеты Европейского союза о том, что часто оружие, которое отправляют на Украину, продается на черном рынке, так что никто не может быть на 100 процентов уверен, кто и в кого стреляет», — написал @oren_orendorf.
Ряд пользователей считает, что британцам пора перестать слушать своих официальных журналистов и тех, кто утверждает, что знает все о планах российского президента Путина.
«Маловероятно, что кто-то знает или узнает в будущем планы Путина», — считает @draper_man.
«Это, серьезно, самый абсурдный уровень пропаганды, который я когда-либо слышал. Британцы, нам пора перестать смотреть домашних «вещателей», — предложил @hellenomania.
«Это полная чушь. Есть большое число независимых журналистов, которые докладывают с территории Украины, они рассказывают совершенно другую историю», — написал @LonsdalesofH.