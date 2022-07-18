Украинский президент Владимир Зеленский 17 июля уволил генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову и отстранил от занимаемой должности директора Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«На сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное дело по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов», — пояснил Зеленский.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения предположили, что Зеленский таким образом дает Баканову и Венедиктовой возможность покинуть страну. Иные предположили, что это увольнение является следствием удара ВС РФ по дому офицеров в Виннице (нужно было найти и наказать виновных). Были и те, кто указал на то, что увольнение главы СБУ и генерального прокурора свидетельствует о внутриполитической борьбе в стране.

«Кругом враги мерещатся, с ума, наверное, сходит потихоньку», — отреагировал Aino25.

«А вы не думаете, что он их выводит из-под удара?» — задался вопросом Сергей М.

«Он Баканова отстранил, чтоб у того была возможность сбежать с Украины и ни за что не отвечать, когда придёт время», — считает Red Beard.

«А Зеленский не госизменник? Зерно Украины отдал западным паразитам, страну сдал под внешнее управление, Польша вообще хозяин Украины», — отметила Veta Green.

«Их уволили из Вашингтона, а Зеленский просто прокладка», — считает Владислав.

«Да здравствует серый кардинал [глава офиса президента Украины Андрей] Ермак, который подмял под себя теперь точно всё», — с сарказмом отреагировала Мария.

president.gov.ua Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак

«Может, Ермак подсидел, а может, друзья за кордон на ПМЖ потихоньку перебираются, пока не поздно. Тоже может быть, думаю, это не первые и не последние увольнения, ведь говорили, что не все смогут убежать, а так потихоньку…» — добавила Жанна.

«Что? Новая указивка (распоряжение — М. Р.) с Капитолийского холма пришла?» — задася вопросом Сергей Ш.

«Измена — это историческое и перманентное состояние Украины», — отреагировала Maria M.

«Эта мразь себя предателем не считает? Его избрали люди как человека, который обещал остановить войну в Донбассе. В итоге… подготовка к войне шла 8 лет, сейчас масштабы этой подготовки мы видим», — отметила Мила.

«Видно, по Виннице таки хорошо бахнули! Значит, допустил Баканов утечку данных», — предположил Александр.

«Скоро их всех «уволят», и Зеленского в том числе», — отметила Елена С.

«Начали крайних искать? Хороший знак!» — написала Наталья К.

«Видать, за Винницу! Отличный удар! Американцы за своих денацифированных спросили», — пишет Nelya.

«Ну, денацификация «изнутри» началась. Это хорошо», — пишет Natalie B.

«Не удивлюсь, если на их место поляков поставит», — отреагировал М. М.

«А что такое? Для поляков места освобождает? Или сплошная зрада (предательство — М. Р.) кругом?» — смеется Vesna.

«Они все сейчас подготавливаются к бегству с Украины… Вот увидите», — прокомментировал новость Ники.

«Зеленский записал очередной «видос», на котором с суфлера зачитал о ряде увольнений со своей банды. Должностей лишилась генпрокурор Венедиктова и глава СБУ Баканов. По мнению Зеленского и его кураторов, на Украине даже среди прокуроров и СБУшников просто очень много предателей. Не правда ли, странно, что главный предатель украинского народа размышляет о количестве предателей на Украине! Можно наблюдать даже закономерность — чем ближе «линия фронта» к Зеленскому, тем больше вокруг становится предателей Зеленского», — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.