Президент США Джо Байден назвал конфронтацию Америки с Китаем и Россией бессрочным состязанием между демократией и автократией. Если это так, то победа Америки будет зависеть не только от способности страны превзойти своих противников, но и от ее успеха в защите демократии внутри страны, пишет Минксин Пей в статье, опубликованной 18 июля в The Strategist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капитан Америка

Что касается первого императива, то США имеют все шансы на успех благодаря серии дипломатических мастерских ходов. Так, на недавних саммитах G7 и НАТО Байден закрепил широкий альянс, охватывающий Европу и Азию, против России и Китая. До этого же ему удалось осуществить быструю мобилизацию западных правительств для поддержки Украины и наказания президента России Владимира Путина за начатую им в феврале спецоперацию на Украине.

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Байден также воспользовался агрессией Китая по отношению к своим соседям, чтобы укрепить американские союзы в Восточной Азии. Так называемая «Четверка» — Четырехсторонний диалог по безопасности, в который входят Австралия, Индия, Япония и США, — углубляет свое стратегическое сотрудничество. Иными словами, администрация Байдена доказала свою способность сплачивать демократических союзников Америки за границей, чтобы они могли противостоять их авторитарным противникам.

Внутри же страны столпы американских демократических институтов рушатся. Несмотря на свое поражение на выборах в 2020 году, Дональд Трамп по-прежнему крепко держит Республиканскую партию. Около 70% избирателей-республиканцев по-прежнему верят лжи Трампа о том, что его поражение произошло из-за массовых фальсификаций на выборах. Не желая рисковать потерей поддержки, почти все республиканские лидеры в Конгрессе либо повторяют эту ложь, либо хранят трусливое молчание.

Gage Skidmore Дональд Трамп. Выборы. 2016

Тем временем лидеры Республиканской партии эффективно наносят удар кувалдой по столпам американской демократии. В 2021 году по крайней мере 19 штатов, в которых — за исключением двух — большинство в законодательных собраниях принадлежало республиканцам, — приняли 34 закона, ограничивающих доступ граждан к голосованию. А за месяц до выборов 2020 года республиканцы в Конгрессе добились утверждения судьи Верховного суда Эми Кони Барретт, несмотря на то, что они отказались даже проводить слушания по кандидатуре верховного судьи в последний год пребывания президента Барака Обамы у власти.

Это указывает на наиболее тревожное недавнее событие для американской демократии — политизацию Верховного суда США. В июне суд, заполненный крайне правыми судьями, вынес ряд радикальных решений, которые подрывают права женщин, защиту окружающей среды и общественную безопасность, а также серьезно подрывают его собственное положение как независимого учреждения.

Как бы плохо ни обстояли дела, кризис американской демократии, возможно, только начинается. На промежуточных выборах в ноябре Республиканская партия, похоже, восстановит контроль над Конгрессом. Более того, совсем непонятно, что принесут президентские выборы 2024 года. Нельзя исключать возможность возвращения в Белый дом Трампа — развития событий, которое подвергло бы американскую демократию серьезной опасности.

Нетрудно объяснить, почему в холодной войне за границей Байден «побеждает», но в борьбе за демократию внутри страны проигрывает. США и их союзники по-прежнему далеко опережают своих авторитарных противников в критических областях, не в последнюю очередь в военном и технологическом потенциале. А Россия и Китай «постоянно участвуют в агрессии и запугивании», которые толкают более мелкие страны в объятия США.

Однако, чтобы защитить американскую демократию, Байден — и американские демократы в более широком смысле — должны преодолеть структурные препятствия, заложенные в конституции страны. По своему замыслу система США дает некоторым избирателям гораздо больше влияния, чем другим. Наибольшее возмущение вызывает то, что, хотя количество мест в палате представителей примерно соответствует доле штата в населении США, все штаты получают по два места в Сенате. Сегодня республиканцы занимают 50% мест в Сенате, но представляют лишь 43% населения США.

Американцы в менее густонаселенных штатах также имеют больше власти над исполнительной властью, потому что президент избирается косвенно, через коллегию выборщиков. Трамп в 2016 году и Джордж Буш — младший в 2000 году — оба республиканцы — выиграли президентские выборы, несмотря на то, что проиграли всенародное голосование. Это структурное преимущество означает, что республиканцы могут потворствовать радикальному меньшинству и по-прежнему обладать такой же властью, как и демократы.

af.mil Джордж Буш-младший

Республиканцам на руку играет также и отравленная медийная среда, в которой такие компании, как Fox News Руперта Мердока, получают огромные прибыли, продвигая теории заговора. Здесь структурное препятствие для перемен было бы относительно легко устранить: опорам американского финансового истеблишмента, таким как BlackRock и Vanguard — двум крупнейшим инвесторам Fox, — нужно всего лишь прекратить инвестировать в фирмы, которые систематически подрывают американскую демократию. Но нет никаких оснований думать, что они будут.

Ничто из этого не предвещает ничего хорошего для перспектив Америки в новой холодной войне. Да, все еще есть шанс, что демократы смогут сохранить достаточно власти, чтобы защитить американскую демократию. В этом случае США могли бы продолжать развивать положительный импульс, который администрация Байдена создала своими недавними внешнеполитическими маневрами.

Но если Республиканская партия возьмет Конгресс и/или Белый дом на предстоящих выборах, США как минимум потеряют свою идеологическую привлекательность. Им все же удастся сплотить своих демократических союзников, чтобы бросить вызов Китаю и России, но только на основе узких национальных интересов, а не общих ценностей. То, что сейчас является идеологической борьбой между демократиями и автократиями, может, таким образом, стать полномасштабным столкновением мировых титанов.

Это в лучшем случае. В худшем случае укрепление правления меньшинства и приход нелиберального режима в США могут спровоцировать гражданские беспорядки, противопоставив де-факто бесправное большинство все более авторитарному меньшинству. Трудно представить, что страна, охваченная такими потрясениями, могла возглавить коалицию демократий на мировой арене.