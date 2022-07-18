Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что из-за попытки построить систему, которая позволит покупать уголь по фиксированной цене, но при этом являться свободным рынком, который должен адекватно реагировать на ситуацию в экономике, польским гражданам придётся столкнуться в ближайшее время с проблемой доступности угля, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 18 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Не беда. Пусть переходят на кизяк», — пишет Марат П.

Многие пользователи пришли к выводу, что Польша так сильно преуспела в ненависти к России, что нам уже даже интересно становится наблюдать, куда их в итоге заведёт кривая дорожка русофобии.

«Этих русофобов надо вообще от всего отключить! Чтобы даже по реверсу им ничего не доставалось!» — призывает Сергей А.

«А зима меж тем всё ближе и ближе с каждым днём. Запасаются энергоресурсами ещё весной, а вот уже скоро будет конец лета. Польша себя в капкан загоняет», — считает Зарина М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Польша сумела отрезать себя от российских энергоносителей, но обрекла тем самым на серьёзный энергетический кризис.

«Ну и какая необходимость была полностью запрещать российский уголь, ведь компании, которые его добывают, рассчитывали продать эти объёмы, а теперь это всё добро просто девать некуда. Надежда была, что российские компании обанкротятся? Да бред какой-то. Россия всегда найдёт, кому продать. В крайнем случае, сама же им топиться будет. А что поляки? Как переживать эту зиму собираются?» — интересуется Кирилл О.

Часть людей полагает, что Россия разберётся, куда ей девать свой уголь, а вот полякам придётся долго чесать репу над тем, где найти уголь по доступной цене.

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Не надо Польше продавать больше ничего. Пусть мучаются. Их положение — их заслуга. Сколько можно уже? Они Россию и русских оскорбляют. Мы не должны им поставлять ни единого килограмма энергоресурсов! У нас есть другие покупатели. К примеру, перспективная Африка или Иран, Средняя Азия. Там и задорого можно продать, да и отношения у нас с этими странами хорошие», — отметил Сурен Л.

Ряд пользователей указывает на то, что гражданам Польши пора бы уже начать задавать вопросы своему правительству, которое завело республику в экономический тупик.

«Вспоминаются мне заявления руководства Польши ещё с полгодика назад, когда они уверяли, что российские энергоносители им на фиг не нужны, потому что всё, что им нужно, они из Дании перекачают либо же из Норвегии. Теперь ситуация обернулась таким образом, что этим Даниям и Норвегиям самим приходится искать, где бы газ купить. Великий план панов оказался слит в унитаз. И поделом», — указывает Андрей Б.

Нашлись и те, кто подбодрил поляков тем, что их американские союзники, наверное, будут осуществлять гуманитарную помощь предстоящей зимой.

«Ну ничего. Всей Европе этой зимой Америка помогать будет. Так ведь? Они ведь ваши союзники! Верьте Байдену, верьте!» — написал Николай Ш.

Напомним, 17 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во время своей поездки в Щецинский район о том, что из-за попытки построить систему, которая позволит покупать уголь по фиксированной цене, но при этом являться свободным рынком, который должен адекватно реагировать на ситуацию в экономике, польским гражданам придётся столкнуться в ближайшее время с проблемой доступности угля. Моравецкий обвинил во всех бедах руководство угольных складов, которые не располагают волей к сотрудничеству.