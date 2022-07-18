Митинги против роста цен на продукты питания, энергоносители и топливо, прошедшие сразу в трёх населённых пунктах Гагаузской автономии Молдавии, на которых среди лозунгов, призывающих молдавское правительство и президента отправиться в отставку, звучал и «Россия!», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 18 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Санду точно такой же продажный политик, как и Зеленский на Украине. Разница лишь в том, что США пока что не спешат делать из молдаван пушечное мясо — украинцы пока что ещё с радостью идут толпами на убой», — отметил Валера Т.

Многие пользователи были удивлены тем, что после долгого и строгого молчания народные массы всё-таки начали выражать недовольство тем курсом, который избрали для страны президент Молдавии и действующее правительство республики.

«Чего это вдруг? Ведь все же нормально было. Или же всё-таки молдавские власти скрывали внутренние конфликты в стране?» — интересуется Виталий Ч.

President.gov.ua Майя Санду и Владимир Зеленский

Некоторые комментаторы отмечают, что раз Молдавия решила идти в фарватере Евросоюза, мечтая оказаться полноценной его частью, — значит, и все издержки, связанные с антироссийскими санкциями, ей придётся нести наравне с другими.

«В природе бывает обратное? Чем они недовольны? Стабильные цены или понижение цен — нонсенс. Кто-то должен постоянно платить за антироссийские санкции. В результате платит вся Европа целиком. И не важно, состоит та или иная страна в ЕС либо же нет», — пишет Денис М.

«Вот к чему приводит антироссийская политика, тем более в Молдавии», — отметил Богдан Г.

«Эх, а имели бы хорошие отношения с Россией, их бы вообще все экономические беды обошли стороной», — уверен Геннадий У.

Часть людей уверена, что с каждым днём недовольство политикой президента Молдавии Майи Санду будет нарастать, потому что у Кишинёва нет вообще никаких перспектив на экономическом поле.

«Как так-то? Почему это люди хотят променять свободную и хорошую демократию на тоталитарный Мордор? Неужели жизнь при Санду не такая уж и радостная?» — задаётся вопросом Роман Р.

«Молдаване сами виноваты: выбрали провальный курс развития для себя. Надо было в первую очередь думать о себе, о своих собственных интересах, а не смотреть на Евросоюз с вытянутым языком и выпученными глазами. Сами творцы своего счастья», — отметил Мирослав Г.

Ряд пользователей указывает на то, что в Молдавии очень много граждан, настроенных на хорошие отношения с Российской Федерацией.

«Гагаузы… Они хотели ещё в советской семье народов остаться. Они сильно тяготеют к России. Как-то об этом позабылось. Но это так!» — указывает Дмитрий Б.

BFPlayer 0 Гагаузия

Нашлись и те, кто уверен, что внутренние противоречия внутри Молдавии рано или поздно приведут к серьёзному кризису в республике.

«Ясно одно — у них начался кризис. Причём кризис системный. Это не какие-то отдельные события. Короче, это ещё не конец истории, впереди будут очень интересные события из Молдавии», — предрекает Дмитрий Б.

Напомним, 17 июля РИА Новости опубликовало материал, согласно которому в трёх населённых пунктах Гагаузской автономии Молдавии прошли митинги против роста цен на продукты питания, энергоносители и топливо. Причём среди лозунгов, призывающих молдавское правительство и президента отправиться в отставку, звучал и «Россия!».