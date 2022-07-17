Заявление болгарского экономиста Григора Сарийского о том, что заметное снижение курса евро является катастрофой как для европейской, так и для американской экономики, потому что обменный курс сейчас невыгоден европейским производителям, ведь они платят в долларах, а экспорт идёт в евро, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

«Ну так пусть побольше санкций вводят, пока не поймут, что они им же хуже и делают. Всё же просто», — советует Валера И.

Многие пользователи пришли к выводу, что ситуация, в которой оказались западные экономики, говорит об одном — никто не воспринял всерьёз предупреждения российского лидера относительно попыток организовать против России экономическую войну.

«Путин предупреждал, что Запад столкнётся с проблемами, с которыми он никогда ещё не сталкивался. Путин не пророк, он просто знает, сколько добра эти лицемеры высасывали из стран бывшего СССР. Халява закончилась. Пора платить по векселям», — пишет Андрей Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад сам себя загнал в тупик, причём сделал это уже достаточно давно.

«Помимо кризиса западных экономик, есть ещё никому не слышные и никому не видимые проблемы у финансистов-манипуляторов типа Сороса, которые в отместку сбивали курс рубля начиная с 2014-го. А ведь это колоссальные средства ими были вложены в игру на биржах, чтобы искусственно ослабить рубль. И сейчас всё, пшик. И целей своих агрессивных не достигли, и обратные эффекты в своих экономиках начались. «Вот так поворот!» — написал Renat H.

Часть людей полагает, что картина, вырисовывающаяся на Западе, сулит России большую пользу.

«Любая катастрофа на Западе выгодна России, потому что Запад работает на то, чтобы уничтожить нас уже до конца. Поэтому мы должны сделать всё, чтобы и дальше им было плохо. До тех пор, пока не одумаются», — считает Софья У.

Ряд пользователей указывает на то, что в экономической войне России достаточно лишь держать оборону, чтобы агрессивный Запад в конечном итоге был повержен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Условия

«Пока что нашим властям и делать-то ничего не надо. По сути, как таковых зеркальных мер не принято до сих пор, а та же Европа уже начинает выть по поводу экономического коллапса в странах ЕС. Получается, что Запад рушится сам же под своим весом», — поделился своим мнением Бронислав Т.

Нашлись и те, кто уверен, что негативные последствия крушения экономики Запада не обойдут стороной и Российскую Федерацию.

«Катастрофа, уж если и настанет, то мало не покажется всем, включая Россию. Мир пока что остаётся однополярным, капиталистическим, все в одной лодке. А это значит, что если рухнет евро, то рухнет и доллар. Если рухнет европейская экономика, вслед за ней неминуемо полетит вниз американская, и вот тогда уже всем на планете худо станет, потому что вся планета завязана на одном единственном гегемоне», — указывает Владимир А.

Напомним, 17 июля экономист Григор Сарийски заявил в беседе с Bulgaria ON AIR о том, что заметное снижение курса евро является катастрофой как для европейской, так и для американской экономик. Эксперт пояснил, что обменный курс сейчас невыгоден европейским производителям, ведь они платят в долларах, а экспорт идёт в евро, из-за чего страдает экспорт, но зато почти половина импортеров ЕС получает прибыль.