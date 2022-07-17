Заявление представителя главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого о том, что украинские войска могут применить РСЗО HIMARS и М270, поставленные Киеву странами Запада, для ударов по Крыму, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 17 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Время

«И это станет последним днём для существования Украины», — убеждён Артур Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что после ударов по Крыму киевскому режиму останется совсем немного времени, чтобы приготовиться к сокрушительному ответному удару со стороны Вооружённых сил России.

«Пусть попробуют. Уверен, что на следующий день киевский неонацистский режим вместе с его главарями отправится на тот свет и в будущем останется только на страницах учебника истории», — пишет Евгений К.

«А мы ещё и не начинали, смею я напомнить слова президента Путина. После удара по Крыму нацистам будет положен окончательный и молниеносный конец», — указывает Alex A.

Некоторые комментаторы уверены, что Скибицкий не просто так сделал такое заявление — всё указывает на то, что готовится страшная провокация киевского режима.

«Судя по тому, что американцы срочно эвакуируются с Украины и закрыли даже посольства в Одессе и Киеве, попытки нанесения ударов по Крыму будут осуществлены уже в ближайшее время», — считает Progressor W.

Часть людей считает, что киевский неонацистский режим вызывает лютую ненависть к себе со стороны жителей Крыма, который ВСУ намерены уничтожить.

«А зачем бомбить по мосту? К тому же зачем это делать киевскому режиму, который до сих пор считает крымчан своими гражданами, а Крым своей территорией? Неужели в Киеве думают, что после такого страшного преступления в Крыму хоть кто-то будет упоминать Украину добрым словом? Безумцы, одним словом», — написал Никита К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диагноз

Ряд пользователей указывает на то, что Киев намерен устроить кровавую провокацию с целью информационной атаки на Российскую Федерацию.

«Ясное дело, что это не является каким-то стратегическим или хотя бы тактическим военным решением. Это будет просто провокация, чтобы вновь подогреть интерес к теме Украины на Западе. Про Киев все стали забывать, потоки финансов стали иссякать, а вооружение уже никто нацистам не везёт. Тут Зеленский и пришёл к выводу, что ему следует создать кровавую провокацию, которая вызовет ответные действия со стороны Вооружённых сил России», — считает Марат П.

«Придётся по Банковской калибровать. Во вони-то будет! Все шаровары загадят, опять президент-наркоман в каске бегать будет и верещать на всю планету, какие русские плохие!» — предрекает Юрий П.

Нашлись и те, кто считает недопустимым успех провокации, готовящейся украинским командованием.

«Думаю, что российскому командованию необходимо сделать всё, чтобы защитить жителей Крыма и инфраструктуру полуострова от террористических атак киевского режима. Никто не должен пострадать!» — пишет Алексей З.

Напомним, 16 июля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире единого украинского телемарафона о том, что украинские войска могут применить РСЗО HIMARS и М270, поставленные Киеву странами Запада, для ударов по Крыму.