Заявление начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева о том, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) намерены подорвать автомобильный мост в селе Полтавка Запорожской области, чтобы затем возложить вину за преступление на российскую армию, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«ВСУ — это военные преступники», — указывает Евгений К.

Многие пользователи ничуть не удивились этой информации, потому что таких мостов на совести украинских нацистов уже десятки.

«Их планы в очередной раз доказывают, что ВСУ — террористическая армия. Киев уничтожает мирное население прежде всего и совершает преступления против человечества», — написал Фома К.

Некоторые комментаторы отмечают, что прежде всего ВСУ ставят перед собой цель нанести ущерб гражданской инфраструктуре, чтобы затем обвинить во всём русских.

«Нацики только и способны на теракты. Это их основная тактика. В боях с российской армией они ничто, раскатывают в лепёшку. Потому и воюют с мирным населением», — отмечает Фёдор В.

«Ну слишком уж обыденное дело для ВСУ. Уже не хватает оригинальности, и сразу всем всё понятно, кто исполнитель и зачем это делает», — пишет Светлана К.

Часть людей полагает, что киевский неонацистский режим готов на куда более зверские преступления, так что не стоит ждать, что у кого-то из украинских военных дрогнет сердце перед взрывом автомобильного моста.

«Укронацисты в Буче и Краматорске не пожалели мирных жителей ради того, чтобы устроить провокации, чтобы потом русских обвинить. Так что мост — это так, «семечки», — считает Котик М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дьяволиада

Ряд пользователей указывает на то, что нацисты всеми силами пытаются убедить простых украинцев в том, что русские — это зло, а они, мол, ангелы.

«Что характерно, они пытаются все свои преступления приписать российским войскам. То есть понимают, что совершают страшные преступления, но хотят их повторить, чтобы свалить на других. Мерзопакостные нацисты», — отметил Борис Б.

«Они без конца пытаются обвинить наших солдат в своих преступлениях. Уверен, что и плохую погоду на них Путин лично насылает из Кремля», — шутит Лейла Д.

«На самом деле, жители Украины в эти байки охотно верят. Тяжело признать, что их армия такое вытворяет», — пишет Татьяна Л.

Нашлись и те, кто призвал российское командование предотвращать все возможные провокации со стороны киевского режима, а также обеспечить безопасность мирного населения на освобождённых от нацистов территориях.

«Да мы давно уже поняли, что у правительства Украины есть планы уничтожить свой народ под самый корень, а потом уйти, чтобы шиковать подальше от гнева народа. Мост — это так, для отвода глаз. Самые страшные преступления киевского неонацистского режима происходят каждый день», — указывает Юлиана Т.

«Благо, что российская разведка работает наперёд и это позволяет предотвращать подобные действия», — написала Марьяна К.

«Совсем скоро ВСУ придётся за свои избирательные удары по мирному населению отвечать. Все нервы у российского командования закончились. Ждите ответки, нацисты», — обращается Антон С.

Напомним, 16 июля начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил на брифинге о том, что представители вооруженных сил Украины намерены подорвать автомобильный мост в селе Полтавка Запорожской области, чтобы затем возложить вину за преступление на российскую армию.