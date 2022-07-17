Решение министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса поручить проверить рижскую детскую академию радио и телевидения Academy KidsTV и в случае чего закрыть её после того, как воспитанники учреждения взяли интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Теодор Жерико. Портрет сумасшедшей. 1822

«Батька молодец. Говорит, как есть и ни от кого своё мнение не скрывает», — отметил Евгений К.

Многие пользователи расценили такую реакцию как неадекватную и излишне жёсткую, потому что глава латышского МИД, по сути, учудил репрессии против детей.

«Латвия уже совсем в дурку превратилась. Тамошние власти готовы бороться со всем, что связано с Россией или Белоруссией. Фашисты, иначе их и не назовёшь в этой ситуации», — написала Софья Н.

«Латвия совсем с катушек съехала. Уже дети у них предатели. А в чём тут предательство? Я так и не поняла. Нельзя теперь мнение чьё-то чужое показывать? Только своё? Это же тоталитаризмом называется!» — указывает Лето Л.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

Некоторые комментаторы отмечают, что действия МИД Латвии не имеют ничего общего с демократическими ценностями и свободой слова.

«Это у них такая свобода слова, они ещё себя демократическим государством называют», — отметил Кирилл А.

«Смешно. Взяли интервью у президента соседнего государства, у которого с Латвией нет ни войны, ни проблем каких-то. А всё почему? Потому что есть антироссийская повестка, которая затрагивает в том числе и Белоруссию. Не надо здесь логики искать. Латвией правят русофобы», — пишет Кирилл А.

Часть людей уверена, что руководство Латвии, как и соседствующей с ней Литвы, поразил вирус русофобии, который теперь распространяется не только на Россию, но и на её союзницу — Белоруссию.

«Ну взяли они интервью у Александра Лукашенко, ну и ладно. Даже если они у себя в Риге закроют эту академию телевидения, то они ударят по самим себе. Нам же будет ни холодно, ни жарко. Даже нечего комментировать в этой новости, просто МИД Латвии, как и вся Прибалтика, бесятся, и всё. Вся их хвалебная «демократия», которой не существует, — лицемерие», — поделился своим мнением Сурен Л.

Ряд пользователей указывает на то, что руководство Латвии просто бесится, что у неё нет ничего своего, ведь досталось ей всё от Советского Союза.

«Студенты академии приехали на праздник в Белоруссию! И какой праздник! Рижская киностудия. Была создана в СССР. А с кем им ещё общаться, как не с последним осколком Союза в лице Белоруссии? Молодцы!» — считает Nadejda S.

«По сути, всё, что есть в Латвии, — наследие СССР, страны, которую нынешние власти оскорбляют на самом высоком уровне. И то, что власти Латвии ненавидят Белоруссию за то, что она сохранила всё хорошее, что было в Советском Союзе, — тоже неоспоримый факт», — указывает Маргарита П.

Напомним, 17 июля белорусский Telegram-канал «Пул первого» опубликовал информацию, согласно которой министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс поручил проверить рижскую детскую академию радио и телевидения Academy KidsTV и пригрозил её закрыть после того, как её воспитанники взяли интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко.