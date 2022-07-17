Евросоюз потратил на покупку российских энергоносителей больше, нежели руководство ЕС предоставило киевскому режиму в качестве помощи. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Готовится седьмой пакет антироссийских санкций. Но кого это волнует? Евросоюз на данный момент направил России несравненно больше денег, закупая нефть, газ и уголь, чем предоставил средств Украине в качестве помощи. Цены на нефть продолжают расти. Рубль укрепляется. Некоторые все еще продолжают беспокоиться из-за «провокационных» ограничительных мер. Прискорбно», — отметил он.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что ЕС тратит больше на покупку российских энергоносителей из-за санкций, которые привели к повышению стоимости нефти, газа и угля. Иные также возмутились тем, что такие страны, как Литва, указывают Евросоюзу, на что тратить деньги.

U. S. Department of State Линас Линкявичюс

«Санкции работают», — с сарказмом отреагировала Patimat K.

«Какие санкции, такой и результат. Сами запустили процесс, у самих стало меньше свободных денег, в том числе на Украину», — отметила Ольга Б.

«Скупой платит дважды, а тупой платит трижды…» — написал Alexandr M.

«Неужели до прибалтов доходить стало? Ха-ха», — смеется Nataliya L.

«Нахлебники!.. Сами-то — полный ноль и никто», — пишет «Добрый С Добром».

«Чухонцы эту зиму не переживут!» — прокомментировал Валерий.

«То ли еще будет, господин предатель», — добавила Elena P.

«Мерзко смотреть, как эти мелкие, вечно дотационные государства пыжатся указывать странам, реально тянущим на себе Евросоюз и их самих (прибалтов. — М. Р.) в том числе, как им надо тратить свои деньги. Американцы, которые им это безобразие позволяют, наверное, надрываются от смеха», — написал Сергей С.

«То есть они еще не поняли прямую зависимость между вводом санкций и ростом цен на энергоносители? Ну ладно. Доктор сказал про европейскую экономику: «В морг — значит, в морг!» — с сарказмом добавил Вадим Е.

«Да. Чтоб они не делали — не идут дела, видно в понедельник их мама родила», — смеется Юрий К.

«Слезы ярости душили Линкявичуса, но он писал и писал правду…» — иронизирует Станислав М.

«Дошло!» — шутит Инна А.

«Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактусы. Приятного аппетита вам, идиоты!» — с юмором добавила Светлана.

«Ну, а кто вам, европейцам, сказал, что санкции — это легко. Не распускайте сопли и бейтесь до победного конца! Может, даже вашего», — шутит Олег Ш.

«Ну что же ты, дружок… Не раскисай! Откуда эта горечь и безнадёжность? Всё было так весело и задорно», — не без сарказма прокомментировал Андрей.

«Линкявичюс не усек главного: за деньги, отправленные России, страны ЕС получают товар, а деньги, отправленные Украине, выбрасываются на ветер», — подытожил Sergey R.

Читайте также: Сеть: «Сами себя закопали» — ЕС заплатил России больше, чем Украине