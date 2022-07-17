Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят присоединиться к БРИКС

Два условия продажи F-16 туркам со стороны США

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Согласно данным Shaber, продажа F-16 США туркам вызывает бурные дебаты среди американских политиков. После того как Анкара в прошлом месяце дала согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, президент США Джо Байден объявил, что поддерживает продажу F-16 турецкой стороне. «Как вы, возможно, помните, в декабре я сказал, что мы должны продать F-16 Турции. И мы должны модернизировать эти самолеты. Поступать наоборот не в наших интересах», — сообщил он. Эти заявления Байдена вызвали реакцию в Афинах. Связанные с греческим лобби американские политики предприняли действия, чтобы предотвратить возможную продажу F-16. Был одобрен запрос лиц, связанных с греческим лобби, о внесении поправок в Закон о национальной обороне, также известный как NDAA. Комитет по правилам палаты представителей США принял поправку, в которой говорится, что продажа F-16 туркам будет обусловлена определенными условиями. Самолеты поставят, если это «отвечает национальным интересам Соединенных Штатов» и будут предприняты «конкретные шаги для предотвращения использования Турцией F-16 в полетах над греческой территорией».

В Стамбуле обсудили перевозку украинского зерна

Согласно Haberrus, делегации России, Турции, Украины и ООН встретились в Стамбуле, чтобы обсудить безопасную отгрузку зерна с Украины. В Минобороны России заявили, что во время встречи был представлен пакет предложений по вывозу зерна. По итогам обсуждения, состоявшегося в павильоне «Календер» в Стамбуле, министр национальной обороны Турции Хулиси Акар сказал: «На четырехсторонней встрече была достигнута договоренность по техническим вопросам, таким как совместный контроль в пунктах выхода и прибытия из порта и обеспечение безопасности судоходства». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что сделан важный шаг вперед, и отметил: «Мы надеемся, что следующий шаг приведет нас к официальному соглашению».

Bayraktar TB2 SİHA добрался до Украины

Согласно сведениям турецкого Sputnik, Bayraktar TB2 SİHA, подаренный компанией Bayraktar Украине, был доставлен Литвой по месту назначения. Недавно в Литве состоялась кампания по сбору пожертвований на покупку беспилотника. Жители за три дня собрали для Украины 6 миллионов евро. А затем Bayraktar объявила, что предоставит аппарат бесплатно. В связи с этим компания потребовала, чтобы деньги, собранные литовским народом, были отправлены на Украину в качестве гуманитарной помощи.

Ministry of Defence of Ukraine Bayraktar TB2

ЕСПЧ подписал важное решение по Турции

Согласно Ahval News, задержанный бизнесмен и правозащитник Осман Кавала оценил решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении против правительства Турции в рамках своего собственного дела. Некоторое время назад комитет министров Совета Европы начал процесс против Турции, которая не выполнила решение ЕСПЧ об освобождении Кавалы. Европейский суд по правам человека постановил в свою очередь, что Турция нарушила свое обязательство выполнить решение об освобождении. «Это ясно дало понять, что существующие законы используются произвольно по политическим мотивам», — сказал Кавала.

«После выборов ПСР закроется»

Бывший сопредседатель ДПН Селахаттин Демирташ, находящийся в тюрьме типа F в Эдирне, написал, что правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) закроется после следующих выборов. Демирташ в своей статье, опубликованной в Gazete Duvar, пишет: «Все данные ясно показывают, что ПСР потеряет и парламент, и пост президента. Как вы думаете, те, кто остается в партии для прибыли, коррупции или воровства, останутся там, когда поймут, что все это потеряют?»

European External Action Servic Селахаттин Демирташ

Рекордные продажи оружия Турции в США

В турецком журнале Defence опубликован отчет UNROCA (Регистр обычных вооружений ООН) за 2021 год. Турция продавала оружие многим странам, в том числе и США. Согласно отчету, Анкара экспортировала 374 964 пистолета, 455 пехотных винтовок, 278 970 полуавтоматических винтовок и гладкоствольных винтовок, 8408 пулеметов и три миномета. Наибольшая доля продаж пришлась на США с 565 тысячами 828 единицами. Наибольшую часть экспорта в США составили пистолеты в количестве 310 тысяч 584 штуки, также были реализованы 247 тысяч 590 нарезных и гладкоствольных винтовок и 7654 пистолета-пулемета. 20 367 пистолетов отправлены в Пакистан, 5000 — в Мали, 4099 — в Германию, 4002 — в Бангладеш и 3000 — в Буркина-Фасо. По сравнению с 2020 годом Турция экспортировала на 100 тысяч больше пистолетов.

«Инвестиции» из ОАЭ: «Волнующие возможности»

Согласно сообщению газеты Cumhuriyet, министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк принял участие в инвестиционном семинаре между Турцией и ОАЭ вместе с министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Ахмедом Аль-Джабером. Аль-Джабер сказал: «В соответствии с указаниями администрации ОАЭ, эта встреча будет способствовать экономическому росту как Турции, так и ОАЭ. Это одна из встреч, цель которой открыть инвестиционные возможности во многих приоритетных секторах, которые будут способствовать будущему. На протяжении десятилетий была тесная и особенная социальная, экономическая, коммерческая и культурная связь между ОАЭ и Турцией».

Министерство промышленности и технологий Турции Инвестиционный семинар между Турцией и ОАЭ

Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят присоединиться к БРИКС

Согласно Haberrus, Турция, Египет, Саудовская Аравия и Индонезия готовятся к членству в БРИКС после того, как Аргентина и Иран подали официальные заявки на вступление в этот альянс. Ранее об этом в интервью «Известиям» сообщил глава БРИКС Пурнима Ананд.

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Аминэ Какабаве, член шведского парламента курдского происхождения, в прямом эфире Rûdaw сказала, что Швеция передала Турции четырех человек.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал число сирийцев, родившихся в Турции. По официальным данным, их больше 700 тысяч.

Австралийский наркобарон Марк Дуглас Баддл, поселившийся на Северном Кипре, был арестован там. Баддл, которого разыскивает Интерпол, был пойман в ходе совместной операции командования сил безопасности ТРСК и Главного управления полиции.

Открытое письмо, написанное 44 неправительственными организациями с целью положить конец действиям на греко-турецкой границе, которые нарушают международное и европейское право, было передано президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и еврокомиссару внутренних дел Илве Йоханссон.

Франция и Испания начали оформление виз для транзитных рейсов граждан Турции. Ожидается, что это будет распространено и на другие европейские страны.

Турция получила кредит в размере 929 миллионов долларов от немецкого Deutsche Bank на покупку СПГ. Кредит будет использован для закупки сжиженного природного газа в Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Сингапуре и Великобритании.

Журналист Мюессер Йылдыз сказал, что в государственных архивах есть съемки попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, но они не обнародованы. Йылдыз сказал: «Мы видели не все кадры 15 июля. Другими словами, в суды были отправлены только определенные кадры. Эти кадры есть у государства».

Движение круизных судов между Россией и Турцией, остановленное во время пандемии коронавируса, возобновляется. Первый корабль отправился в Турцию из Сочи, на российском побережье Черного моря, в субботу, 16 июля.

На стамбульском кладбище Хаскёй было разбито 36 надгробий, принадлежащих евреям. Фонд главного раввината Турции призвал поймать виновных.

Согласно данным, опубликованным правительством Германии, по меньшей мере 27 немецких граждан не могут покинуть страну из-за действующих в Турции запретов.