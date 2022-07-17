В Киеве пригрозили при первой технической возможности атаковать Крымский мост. Соответствующее заявление 16 июля сделал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Заявление чиновника обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутило заявление Арестовича.

«Не зря убежали американцы из Киева», — отреагировал UPD.

«Обычное мышление наркоманов, нечего с ними разговоры вести — бить и бить без остановки», — не выдержал S.

«Ну пусть попробуют — и сразу останутся без всего», — написал LeG1on13.

«Ну пусть — последний выстрел Украины будет», — добавил I. g. o. r.

«Они могут заявлять что угодно! Собака лает, ветер носит», — прокомментировала Анна.

«Если Украина считает Крым своим, то зачем им бить по своим?» — не понимает один из участников обсуждения.

«Ну что же, это будет последний удар Украины себе в голову», — не выдержала Anastasia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

«Вопрос: почему украинцы так жаждут избавиться от своей государственности? И почему у них такая жажда суицида?» — с сарказмом поинтересовался Serg.

«Это заявление для своей украинской аудитории. Они прекрасно осознают, что не смогут поразить объекты в Крыму, как бы этого им ни хотелось», — считает один из комментирующих.

«Террористы настоящие», — отреагировал Алексей.

«Не удивлюсь. Эти твари на все способны… Получится или нет — уже другой вопрос», — отметила Speranska_08.

«А мы и не сомневались… Статус террористов они за собой укрепили надежно», — пишет Екатерина T.

«Думаю, после этого боевые действия будут вестись уже по-другому», — выразил предположение Сергей.

«Вся сущность Салорейха (Украины. — М. Р.) — разрушить то, что сами не могут построить», — написал Dmitri K.

«Что не съем, то понадкусываю! В этом все украинцы…» — написал Владимир.

«Пусть Арестович хоть что-то сделает своими руками, за свои деньги, затем разрушает!.. Вся Украина была отстроена после войны народом СССР, и сейчас русские отстраивают все то, что разрушили украинцы!» — добавила Мила.

«Забудьте про Крым, вам бы остатки сберечь, а лучше хотя бы выжить этой зимой. Жизнь на нитке, а думаете о прибытке», — пишет Jamshut S.

«Не будет моста? Не будет Киева!» — подытожила Наталья А.

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Напомним, также ранее представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина допускает использование американской реактивной системы залпового огня HIMARS и М270 для атаки на российские объекты в Крыму.