Критерии отнесения к малым и средним компаниям могут измениться. С такой инициативой выступает Банк России. Напомним, что по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации, состоявшегося 16 марта этого года, президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, в числе которых была обозначена необходимость обеспечить совершенствование условий финансовой поддержки предпринимателей Фондом развития промышленности, акционерным обществом «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» в целях расширения возможности предпринимателей воспользоваться такой финансовой поддержкой, а также рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в частности, расширить возможность предоставления финансовой поддержки региональными институтами поддержки предпринимательства, в том числе посредством совершенствования условий ее предоставления. Кроме того, правительству совместно с комиссиями Госсовета было поручено рассмотреть вопрос об изменении условий отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе в части, касающейся увеличения предельной величины дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности.

Борис Кустодиев. Купец (фрагмент) 1918

Позднее, в конце марта, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, как сообщалось на официальном интернет-ресурсе бизнес-омбудсмена, направил главе правительства Михаилу Мишустину предложение увеличить вдвое предельные значения годовой выручки, позволяющие отнести субъекты хозяйственной деятельности к категории МСП: для микропредприятий — до 240 млн руб., для малых предприятий — до 1,6 млрд руб., для средних предприятий — до 4 млрд руб. в год. Добавим, сейчас одним из критериев отнесения субъектов хозяйственной деятельности к МСП является доход у микропредприятий не выше 120 млн руб., у малых — 800 млн руб. и средних — 2 млрд руб. Эти финансовые критерии, по мнению Титова, давно устарели. Тогда как соответствие критериям, позволяющее вносить МСП в соответствующий федеральный реестр, предоставляет таким участникам хоздеятельности возможность использования различных льгот и мер поддержки. Как пояснял бизнес-омбудсмен, последний раз предельные пороги выручки для МСП устанавливались в 2015 году, а накопленная инфляция с тех пор превысила 50% и с учетом последних тенденций станет еще выше. В итоге из-за роста цен на товары и услуги и за счет растущей инфляции МСП перестают соответствовать необходимым критериям, хотя масштабы их деятельности при этом не увеличиваются. Выступая с инициативой о повышении предельных значений годовой выручки МСП, Борис Титов также предложил ежегодно корректировать эти значения в соответствии с фактической инфляцией.

«Многие предприятия перестают быть микро-, малыми или средними не потому, что масштабы их деятельности увеличились физически, — подчеркивал бизнес-омбудсмен. — Просто инфляция увеличила цены на их товары и услуги. В условиях нарастающего санкционного давления именно МСП является тем звеном экономики, которое может быстро восполнить товарные и технологические разрывы, возникшие в связи с нарушением привычных цепочек и связей. Однако, чтобы не ослабить систему господдержки, крайне важно, не откладывая, повысить для них предельные значения выручки».

Официальное интернет-представительство президента России Борис Титов

Тем временем, как посчитали в Центробанке, о чем сообщается на ресурсе ведомства, в единый реестр предприятий малого и среднего предпринимательства сейчас входит значительное количество компаний, которые сложно отнести к сегменту МСП. Причем, по мнению регулятора финрынка, ряд таких организаций имеет несоразмерный для МСП масштаб бизнеса, значительное количество компаний входит в периметр крупных промышленных групп, застройщиков жилья и банков. Подобный формальный подход при включении субъектов МСП в Единый реестр приводит к негативным последствиям. Как считают в Банке России, это искажает показатели данного сегмента экономики, снижает эффективность распределения господдержки и приводит к рискам регулятивного арбитража. Варианты пересмотра критериев отнесения компаний к сегменту МСП обсуждались участниками рабочей группы Центробанка по финансированию МСП. Но окончательные предложения, как сообщил регулятор, будут сформулированы с учетом мнения разных сторон: бизнес-объединений, банковских ассоциаций, экспертного сообщества и заинтересованных министерств и ведомств.