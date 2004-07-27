Свердловская область, 27 июля, 2004, 10:14 — ИА Регнум. Седьмые автомобильное ралли водителей-инвалидов под девизом "Вместе мы можем больше!" прошли в Свердловской области при поддержке министерства социальной защиты населения Свердловской области. Цель состязаний - привлечение к занятию спортом и участию в общественной жизни членов Всероссийского Общества Инвалидов (ВОИ), сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

К организации ралли были привлечены профессиональные спортсмены и судьи. В соревнованиях участвовали 28 экипажей (в каждом автомобиле - водитель и штурман). Из 56 спортсменов каждая четвёртая - женщина, причем многие из них сами вели автомобили, сообщает Накануне.ру.

200-километровая трасса состязаний пролегала по территориям Екатеринбурга, Березовского и Сысертского районов. На пути следования участников гонки были организованы промежуточные соревнования: фигурное вождение, слалом.

В ралли участвовали автомобили отечественного и зарубежного производства. обычные и переоборудованные на ручное управление. Итоги соревнований определялись по результатам прохождения дорожных и дополнительных испытаний с наименьшей суммой штрафных очков.

В результате, победителями стали экипажи Александра Чеснокова из Каменска-Уральского (ручное управление) и Сергея Русакова из Ленинского района Екатеринбурга (обычное управление).