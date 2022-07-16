Минобороны РФ опубликовало очередные данные по иностранным наёмникам, воющим на стороне киевского режима. Их общая численность составила 2741 человек. На первом месте — Польша (944 человека), на втором — Румыния (262 человека), на третьем — Канада (239 человек), на четвёртом — Британия (198 человек), на пятом — Грузия (91 человек). На Украину съехались «солдаты удачи» из 64 стран мира.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Надо отметить, что вооружённый конфликт на Украине буквально в первые же дни был очень сильно интернационализирован. Сегодня очевидно, что боевые действия на украинской территории идут не между Россией и Украиной, а между Россией и коллективным Западом.

Та же Контактная группа по обороне Украины насчитывает уже более 50 стран мира. При этом в НАТО входят лишь 30 государств. Кстати, очередное, четвёртое по счёту, заседание министров обороны стран, входящих в неё, запланировано на 20 июля 2022 года. И эта группа фактически становится организационной структурой формирующегося антироссийского альянса.

Испанское издание Elespiadigital уже пишет о боевых действиях на Украине следующим образом: «Российские войска в тактической паузе организуют наступление, которое смоет оборонительную линию НАТО от Северска до Бахмута».

Глядя на всё это, задумываешься, а на кого из своих союзников, кроме армии и флота, может рассчитывать Россия. Из стран — членов ОДКБ — лишь на Белоруссию, которая обладает уникальным геополитическим положением, но, к сожалению, не обладает мощными вооружёнными силами.

И тут как нельзя кстати КНДР (вслед за Южной Осетией в 2014 году, Россией, Абхазией и Сирией в 2022 году) признала независимость ДНР и ЛНР. Киевский режим мгновенно заявил о разрыве дипломатических отношений с Северной Кореей. И тут же появилась шутка в Телеграм, что КНДР объявит войну Украине раньше, чем РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Следует заметить, что Северная Корея обладает значительным военным потенциалом. Численность её вооружённых сил составляет около 1,3 миллиона человек, и это при населении примерно в 25 миллионов человек. Таким образом, под ружьём находится 5% граждан КНДР.

Ракетно-ядерный арсенал Северной Кореи является сдерживающим фактором даже для США. 24 марта 2022 года под непосредственным руководством лидера КНДР Ким Чен Ына был проведён испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17».

Характеристики этих испытаний свидетельствуют о том, что данная МБР имеет дальность, позволяющую ей поражать цели на всей континентальной части Соединённых Штатов Америки. Американские эксперты оценили увеличенные размеры «Хвасон-17» как потенциальную возможность наличия нескольких боевых ядерных блоков, а также дополнительных ложных целей и средств преодоления ПРО США.

Кстати, Северная Корея имеет совершенно конкретные оперативные планы на своего вероятного противника в лице Южной Кореи, а также на находящийся на южнокорейской территории американский воинский контингент в 28,5 тысячи человек. Столица Южной Кореи Сеул должна быть взята на третий день с момента начала войны, а захват всей территории этой страны должен быть осуществлён в течение семи дней. При этом КНДР обязательно будет применять ядерное оружие.

Есть достоверная информация, что Польша вынашивает планы по расчленению Украины и аннексии части её территории. Прямое военное вмешательство Варшавы в вооружённый конфликт на украинской территории весьма вероятно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Захватчик

Как сообщает Служба внешней разведки России, на данный момент польские власти несколько нервирует тот факт, что их намерения в отношении Западной Украины получили широкую огласку. Таким образом, дальнейшая интернационализация данного конфликта — это очень реальный сценарий развития ситуации.

Россия ведёт специальную военную операцию на Украине практически армией мирного времени. Нашей стране противостоит весь коллективный Запад, со всей его политической, экономической и военной мощью. России, кроме всего прочего, нужна и непосредственная военная поддержка.

И есть основания полагать, что ограниченный военный контингент Северной Кореи мог бы сыграть здесь свою роль. У наших стран есть общий враг — США и их сателлиты. При этом Северная Корея с самого начала специальной военной операции на Украине совершенно однозначно поддержала действия России.

Шансы Москвы договориться с Пхеньяном об участии северокорейских военных в боевых действиях на Украине весьма велики. Взамен наша страна может предложить блокирование в Совете Безопасности ООН западных резолюций, направленных против КНДР, а также поставки продовольствия.

Надо понимать, что российский успех на украинском направлении приведёт к оздоровлению всей международной обстановки, в том числе и на Корейском полуострове, и утрате коллективным Западом значительной части своего влияния, что выгодно как России, так и Северной Корее. При этом вопрос потенциального привлечения к СВО военнослужащих Северной Кореи может выступить и как фактор сдерживания прямого военного вмешательства в украинский конфликт Польши.

Силы специального назначения КНДР насчитывают около 200 тысяч человек. И переброска 25% от этого количества, 50 тысяч человек, на фронт Россия-НАТО на Украине является вполне посильной задачей.