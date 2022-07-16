45-летний британец Пол Ури, который находился в плену в Донецкой Народной Республике, умер. Наёмник был взят в плен в конце апреля в районе Запорожья. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что британский наёмник умер от «хронических заболеваний и стресса». При первичном медосмотре у него были обнаружены сахарный диабет, нарушения работы дыхательной системы, почек и заболевания сердечно-сосудистой системы. Британские власти были уведомлены о взятии Ури в плен.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс потребовала, чтобы Россия взяла на себя полную ответственность за смерть британца, поскольку он находился на территории Украины в гуманитарной миссии и якобы не был наёмником, соответственно, его задержание якобы было незаконным.

Мать Пола Ури в интервью одному из британских издательств сказала: «Это мой худший кошмар. Я ненавижу русских. Я ненавижу их правительство. Я ненавижу их всех».

Многие пользователи социальной сети уверены, что Ури был убит в плену, что в его смерти виновата Россия, и они полностью поддерживают украинский режим. Они уверены, что Ури не был наёмником и действительно находился на Украине в качестве гуманитарного сотрудника.

«Люди этого не понимают. Он не был вовлечен в военные действия в плане ведения боев. Он помогал, его задержали незаконно», — считает @OhGodPlsNOO.

«Очень грустная новость, я переживаю вместе с его семьей и друзьями. Я уверен, что он не просто умер, всё это кажется подозрительным, но мы никогда не узнаем правды», — написал @red_head_65.

«Пусть он покоится с миром. Он был гуманитарным работником, он выполнял божью работу. Храни его Боже», — написал @hermosawarr.

Некоторые комментаторы считают, что Пол Ури, вне зависимости от того, был ли он гуманитарным работником или воевал на стороне украинских неонацистов, помогал украинскому народу, спасал людей от «злодея Путина».

«Это очень грустные новости. Он был храбрым бойцом, который пожертвовал своей жизнью, помогая украинским людям, защищая их от злого тирана», — написал @Hogzer.

Среди пользователей есть и те, кто считает, что обвинять Россию не в чем, поскольку пока непонятно, сам он умер или его убили. Некоторые из них считают необходимым забрать тело в Великобританию и провести независимую экспертизу.

«Я так понимаю, что пока непонятно, отчего он умер, а спекуляции ничему не помогут», — прокомментировал @Hoppaipola.

«Надеюсь, что Великобритания потребует выдать его тело, чтобы провести честное расследование», — отметил @KyleJGlen.

Часть пользователей считает, что поездка на Украину была неразумным поступком со стороны Ури, учитывая, что он не мог не знать о своих заболеваниях. В комментариях отметили, что он сам виноват в своей смерти.

«Я, конечно, восхищаюсь альтруизмом. Но я думаю, что это очень глупо для человека с таким букетом хронических заболеваний, таких как инсулинозависимый сахарный диабет, в плохой физической форме уехать из безопасности, где он мог бы и дальше получать необходимую медицинскую помощь», — считает @mrg9999.

«Он поехал в зону военных действий с диабетом. Как, он думал, это закончится?» — поинтересовалась @Eilidh77.

«Я, конечно, извиняюсь, но когда я увидел его фотографию, когда он только туда собрался, он выглядел так, будто ему нужно было больше помощи, чем он мог предложить», — написал @BillyKi88 394 399.

«Это не его страна, у него не было причины, он был в худшем физическом состоянии, выглядит так, будто он туда уехал умирать», — считает @udbeast.

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Некоторые комментаторы считают, что Ури изначально не должен был ехать на Украину, потому что это не его война. Они же придерживаются мнения о том, что европейские страны не должны помогать Украине.

«Иногда хорошо умирать на своем заднем дворе, или умирать, сражаясь за что-то хорошее. Но к его сожалению, он умер на чужой земле, сражаясь в чужой войне», — считает @Sicelo72 147 710.

Ряд комментаторов не сомневаются в том, что Пол Ури был наёмником, который поехал воевать за нацистов, они называют британца террористом и считают, что по-другому его жизнь закончиться не должна была.

«Вот что случается, когда ты берешь пистолет и идешь убивать людей в чужой стране. Это называется терроризм», — прокомментировал @RedRove11 694 753.

«Какой человек в здравом уме будет поддерживать правительство и армию, переполненную неонацистами? Это не наша война», — отметил @ahhfuckit.

Часть пользователей напомнили, что в конце февраля, спустя несколько дней после начала специальной военной операции России на Украине, Лиз Трасс в интервью BBC сказала, что она поддерживает всех тех, кто решит поехать на Украину и помочь в борьбе за «свободу и демократию». Они считают, что именно её и нужно обвинять в смерти Ури.

«Лиз Трасс, а не Россия должна взять на себя полную ответственность за смерть британцев на Украине», — прокомментировал @theLemniscat.

Напомним, Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост нового лидера Консервативной партии и следующего премьер-министра Великобритании.

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