Публицист телеканала Halk TV Мехмет Тезкан опубликовал следующую информацию: «Какие результаты опросов любой исследовательской компании ни бери, истина одна — если завтра состоятся выборы, Эрдогану нужно будет собрать свои вещи и освободить Дворец». В своей последней публикации Тезкан также отметил: «Я просмотрел результаты опросов шести компаний. Перечислю их: Aksoy, Metropoll, Avrasya, ORC, Optimar, Yöneylem. ПСР находится на уровне 36% только в опросах исследовательской компании Optimar. В других — от 27% до 32%. Можно сказать, что ее рейтинг упал ниже 30%. Если вы спросите, правда ли это, то я скажу, что 30% — отличный показатель для ПСР. В обычных условиях он должен был опуститься ниже 20%. Вы спросите, почему?».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Тезкан дает следующий развернутый ответ на свой вопрос: «Почему люди должны отдать свой голос за ПСР? Режим единоличного правления превратил страну в место по проведению экспериментов, за один год миллионы людей превратились в нищих. Сотни тысяч людей покинули страну. Десятки тысяч квалифицированных специалистов находятся в тюрьмах. Уровень бедности увеличился. Купить овощи стало роскошью, не говоря уже о мясе, молоке, рыбе и курице. Турецкая лира стала одной из самых обесцененных валют в мире. Курс доллара вырос в четыре-пять раз, инфляция за 6 месяцев выросла с 20% до 80%. (Цифры взяты из официальных источников)».

Васнецов Виктор. Нищие. 1873

Пользователи в соцсетях по-разному отреагировали на этот комментарий.

Учредитель Ассоциации журналистов области Элязыг Мехмет Топал опубликовал результаты опроса, отметив, что картина происходящего становится всё хуже с каждым днем. И опубликовал следующий комментарий:

@Topal23Mehmet: «Вот результаты предвыборного опроса: число голосов за ПСР тает, «Хорошая партия» на подъеме. В то время как оппозиция призывает правительство «принести урны для голосования», Народный альянс (ПСР и ПНД) заявляет, что выборы состоятся вовремя. Исследовательские компании с еще большей скоростью приступили к своей работе».

Youtube блогер VartoLu Ozer публикует следующий комментарий:

@IroniOzer: «Результаты последних опросов повергли Дворец в шок. Увидев результаты, советники безмолвно разошлись по своим углам. Голоса ПСР упали ниже 30%, достигнув показателя в 29,4%».

Пользователь по имени Серхат Акынджылар публикует следующий комментарий:

@SerhatA03 321 923: «Те, кто поддерживает систему грабежа под названием ПСР, либо воры, либо предатели, либо невежды. Сторонники ПСР, подставьте характеризующее вас перечисленное определение. ПСР — это менталитет, который переводит будущее страны в карманы 110 человек. Недолго им осталось. Они превратили каждый уголок страны в котел преступности».

Якоб Йорданс. Бобовый король. 1638

Студент университета с ником Tafra публикует следующий комментарий:

@sahici12 669: «Если бы другая партия провернула такую коррупцию и воровство, то она не получила бы более 5% голосов. Это что за 29%? Это еще много голосов в их пользу…».

На что пользователь по имени Гёкмен Демирал отвечает:

@GokmenDemiral: «Фейерверки наготове… Отметим их уход после выборов…».

Председатель Партии победы Умит Оздаг публикует следующий комментарий:

@umitozdag: «Сразу после выборов 2023 года необходимо провести проверку по вопросу гражданства, предоставленного по настоящее время иностранцам. Кроме того, до выборов 2023 года от имени Партии победы мы выступили с предложением внести изменения в закон о том, чтобы «иностранцы, получившие гражданство, не имели права голоса в течение 10 лет», чтобы эти люди не могли голосовать».

На что пользователь по имени Гюльсум отвечает:

@Gulsum3453: «Результаты опроса в открытом доступе… народ против того, чтобы иностранцы голосовали! Не нужно, чтобы наше будущее определяли сирийские или афганские беженцы! … Пожалуйста, окажите поддержку по этому вопросу».

Пользователь по имени Тунч Эр публикует следующий комментарий:

@_yurttas_tuncer: «1) Даже несмотря на эти преувеличенные результаты опроса, так называемая пресса, близкая к правительству, подливает воду на мельницу обмана ПСР… 2) я призываю оппозицию словами: «На выборах, где не контролируют избирательные урны, победит обман». Контролируйте свои избирательные урны. Иначе победит ПСР».

Певец Ахмет Атылган публикует следующий комментарий, обращаясь к тем, кто решил перебежать на другую сторону, поняв, что ПСР осталось недолго:

@AhmtAtlgn: «Вы следовали за ПСР в течение 20 лет ради собственной выгоды. Сейчас вы поняли, что ПСР осталось недолго, и теперь вы переходите на другую сторону. Но мы не настолько слепы!!! Я не думаю, что вам следует голосовать за национальный альянс. Оставьте анкету для голосования пустой».