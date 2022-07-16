Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспекции группировок войск «Юг» и «Центр» Вооружённых сил (ВС) России поручил нарастить действия данных группировок для прекращения массированных ракетных и артиллерийских ударов киевских боевиков по гражданской инфраструктуре и жителям республик Донбасса и иных регионов. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения поддержали поручение министра обороны России.

«Давно пора», — отреагировал Александр.

«Донбасс защитите, пожалуйста! Как там людей жаль», — призвала Lana.

«Доконтрнаступались!» — написала «Пацифистка» в адрес киевского режима.

«Недаром американцы своё посольство закрыли в Киеве! Чуют гады, куда дело движется!» — пишет Екатерина.

«Американцы первые пронюхали и смылись с Украины», — с сарказмом отметил «СВ».

«Хорошо. Денацификация бывшей Украины пойдет быстрей. Враг будет разбит!» — прокомментировал Виктор.

«Наконец-то, а то распоясались украинцы, — бомбить Россию и Донбасс! Плохо себя вели в последнее время, угрожают всем вокруг, надоело это России уже, хочет быстрее закончить», — добавила Кsu K.

«Если не понимают слов — объяснят пушки», — подчеркнула Ksenia ZOV.

«Ждём истерику клоуна (Зеленского — О. П.)», — с сарказмом отметила Наталья.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шут гороховый

«И американцы опять правильно вычислили (или знали)», — написал Anton, вероятно, таким образом напомнив о том, что посольство США призвало американцев покинуть территорию Украины.

«Как-то совпало… [что] в Киеве прекратило работу американское посольство. Интересно, куда переехал «центр принятия решений»?» — не без сарказма поинтересовалась Жанна С.

«Шойгу вызывали?! Принимайте!» — иронизирует один из участников обсуждения, видимо, напоминая о том, что в 2021 году украинская сторона вызывала Шойгу на допрос.

«Дождались! Договариваться не хотите? Ловите», — отреагировала Ylia G.

«Наконец-то! Не слышали последних китайских предупреждений?! Получите и распишитесь», — комментирует Gala Y.

«Проект «Украина» пора закрывать», — призвал Василий.

«По центрам принятия решений, надеюсь, — тоже?!» — поинтересовался Strixler.

«Ну теперь, наверное, начнется интенсивный переход к завершающей фазе СВО с большими неприятностями для Киева и их союзников», — предположил Amigo.

«Надо спасать Донбасс! И принимать жёсткие меры. Каждый день гибнут мирные жители, дети», — написала Татьяна.

«Значит, скоро херсонские арбузы поедут и в Николаев, и в Одессу…» — с сарказмом добавил Александр.

«Поэтому и посольство США сматывается», — подытожил Lianardo.