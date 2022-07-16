«Приднестровцы должны иметь возможность в упрощённом порядке получать гражданство России, так же, как жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а теперь и Украины. … А как быть нам? Почему к Приднестровью такое отношение? Это неправильно. …То, что граждане стали заложниками обстоятельств, их вины нет, в расчёт не берётся» — об этом заявил президент ПМР В. Красносельский на состоявшейся 13 июля встрече в Тирасполе с чрезвычайным и полномочным послом России в Молдавии Олегом Васнецовым.

Флаг Приднестровья

Выражая послу России своё недовольство, В. Красносельский совершил не просто непростительный прокол, а явный демарш.

Допустим, он в силу специфики своего образования и прежней профессии не знает, что посол любого государства — есть личный представитель главы государства, которое посол представляет. Но это должен был знать глава приднестровского МИД В. Игнатьев, сидевший рядом с В. Красносельским.

Официальный сайт президента ПМР Виталий Игнатьев

Яснее ясного, что указы об упрощённом приобретении гражданства России не только гражданами ДНР и ЛНР, но, и всеми гражданами Украины, изданы президентом России В. В. Путиным в силу его компетенции и полномочий. И если он так поступил, следовательно, посчитал необходимым в интересах Российской Федерации и текущей политической ситуации. Подвергать его за это критике — не просто бестактно. Это признак политической близорукости или, опять же, явный демарш.

Можно понять, когда такие выходки позволяют себе политики из недружественных или враждебных государств. Но Приднестровье?!

Ещё недавно со всех трибун в Приднестровье звучало, что Приднестровье и Россия — едины и это навеки, поскольку именно за это проголосовал на референдуме 2006 года народ Приднестровья — за независимость от Молдавии и единство с Россией. Об этом напоминала вся наглядная агитация в Тирасполе.

Но затем, с началом специальной военной операции на Украине, всё как-то изменилось. Сначала власти Приднестровья, под видом заботы о соблюдении противоэпидемического режима, запретили акцию приднестровцев в поддержку специальной военной операции. Но при этом не препятствовали заполнению трибун на стадионе «Шериф», который принадлежит В. Гушану, приднестровскому олигарху, который определяет всю внутреннюю и внешнюю политику Приднестровья. Более того, во время футбольного матча в Тирасполе был развёрнут баннер против специальной военной операции. Затем тренер «Шерифа» вообще демонстративно ушёл воевать на стороне ВСУ.

Несколько месяцев, с самого начала специальной военной операции В. Красносельский всё рассказывал о нейтралитете и миролюбии Приднестровья. А на встрече с журналистами из Приднестровья В. Красносельский вообще заявил что первичной является независимость Приднестровья, а о единстве с Россией выразился как-то уклончиво.

Официальный сайт президента ПМР Вадим Красносельский

Как-то незаметно в Тирасполе стало меньше наглядной агитации, убеждающей приднестровцев в неизбежном единстве с Россией. И вот — громогласное заявление от 13 июля. Как говорят в таких случаях — однако, тенденция…

Чем это объяснить? Давлением В. Гушана? Желанием В. Красносельского усидеть на двух стульях, в том числе с Украиной, гражданином которой он является? Желанием В. Красносельского поднять свой заметно пошатнувшийся рейтинг из-за его позиции по отношению к специальной военной операции и сыграть на чувствах приднестровцев?

Ведь действительно — очередь на получение и замену паспортов граждан Российской Федерации, проживающих в Приднестровье, зашкаливает, что не вызывает восторга у приднестровцев. Но ведь в этом нет злого умысла президента России, против которого выступает В. Красносельский.

Надо же понимать, что территория Приднестровья не примыкает к территории России, как территория Донбасса. Надо понимать, что бланки паспортов для граждан РФ не печатают в посольстве России в Кишинёве, а с установлением воздушной блокады России доставка таких бланков из Москвы через территории враждебных государств вообще затруднительна.

В завершение хочется напомнить В. Красносельскому крылатое выражение, родившееся в споре между Прометеем и Юпитером (древнегреческий Зевс) — «Юпитер, ты сердишься — значит, ты не прав» — используемое с целью сказать, что противоположная сторона в споре излишне горячится и демонстрирует тем самым, что у неё не хватает аргументов.

До Юпитера В. Красносельский, конечно, недотягивает, поэтому было бы лучшим вариантом, если бы он сам признался, что был неправ.