Украинские власти пригрозили западным банкам исками в Международный уголовный суд (МУС) из-за финансирования ими компаний, торгующих российской нефтью. Об этом 15 июля пишет издание Financial Times.

Квентин Массейс. Аллегория глупости. XVI

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В случае отказа западных банков незамедлительно разорвать связи с компаниями, торгующими российской нефтью, Киев запретит банкам финансировать восстановление Украины в будущем, а также подаст иски против них в МУС.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усмотрели в данной новости повод для сарказма. Были и те, кто напомнил, что по украинской газотранспортной системе транзитируется российский газ.

«Мне кажется, Запад скоро начнёт поставлять оружие России, чтоб побыстрее от Украины избавиться», — иронизирует Ev Or.

«Не забывайте, что устами сегодняшней Украины говорят на всю голову больные глобалисты и Демпартия США», — добавил Алекс.

«А сам Киев получает деньги за транзит газа и нефти. Может, трубы сначала перекроют?» — задался вопросом Алексей.

«Пугают и грозят, думают, там очередь уже к украинцам — деньги давать», — смеется Vladimir.

«Наверное, так реагировать спонсоры приказали», — предположила Ольга Г.

«Когда произошёл этот резкий скачок самомнения у украинцев?» — задался вопросом Le.

«Если дураку каждый день говорить, что он умный, то он в это через некоторое время поверит», — ответила ему (Le) Oksana.

Франс Вербеек. Торговля дураками, или Осмеяние людской глупости

«Там мозга нет», — не выдержал Дмитрий Т.

«Сказочные персонажи!» — отреагировал Игорь О.

«Мне бы такую уверенность», — смеется один из участников обсуждения.

«Молодцы! Продолжайте в том же духе! Только не останавливайтесь!» — с сарказмом прокомментировал Александр М.

«Живущие в сказочном придуманном мире», — пишет Сергей.

«Кто внушил украинцам, что планета крутится вокруг них?» — недоумевает A. G.

«С этими украинцами и анекдотов не нужно. Они себя просто богами в Эльдорадо считают — все бегут и дерутся в очереди, чтобы потратить на них свои деньги», — смеется Екатерина С.

«Угроза нового уровня: мы запретим вам передавать и давать нам деньги», — с юмором отреагировала Xenia S.

«У этих банков капитализация больше, чем у всей Украины. Они сами решат, что им делать», — отметил VV.

«Наркотики — это зло. Запомните. Когда вам кажется, что весь мир вам должен, то это наркотики. Ну или диагноз, который не лечится», — иронизирует G. V.

«А Украина не хочет остановить прокачку через свою трубу! Странно получается, ни разу не повредили трубопровод!» — задумался Сергей.

«А если они не послушают, можно пойти дальше и запретить саму Украину», — с сарказмом добавил Tim.

«Киев словно капризная бабенка, которая набивает цену, скандалит и шантажирует, что покончит жизнь самоубийством», — проиллюстрировала ситуацию Елена.

«Западные банки через год: «Украина?! А что это?!» — смеется Дмитрий701.

«Это не украинцам решать, кто будет восстанавливать Новороссию до самого Дуная в составе России!» — написал Алексей Z Егорыч.

«Украина скоро скукожится до размеров трех областей, но угрожает. Ну что с ними не так, а? Может, кто подскажет?» — не понимает «Из бывших».

«С чего он решил, что они будут восстанавливать то, чего не будет? Они что, дебилы, что ли?» — недоумевает Михалыч.

«А что, банки рвутся подарить деньги Украине?» — задалась вопросом Елена Ч.

«Зеленский наложит санкции на банки, чтобы не допустить к финансированию Украины? Просто интересно, а куда делась логика?» — подытожила Наталья Борисовна.