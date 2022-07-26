Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост нового лидера Консервативной партии и следующего премьер-министра Великобритании. По результатам второго тура голосований, прошедшего 14 июля, она вошла в число пяти депутатов, которые остались в гонке за лидерство.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Лиз Трасс — британский политик, член парламента от округа Северо-Западный Норфолк. Трасс стала первой женщиной-лордом-канцлером в кабинете Терезы Мэй. В кабинете Бориса Джонсона занимала должность министра внешней торговли до перестановок в сентябре 2021 года. Сейчас она является министром по делам женщин и равных возможностей и министром иностранных дел Великобритании. Трасс до последнего поддерживала Бориса Джонсона вместе с министром по возможностям Brexit Джейкобом Рис-Моггом и министром культуры Надин Доррис, тем не менее она была готова занять место премьер-министра еще в самый разгар скандала с вечеринками на Даунинг-стрит. Британцам она известна как «воинственный министр иностранных дел с одержимостью рынком свинины и ненавистью к позорному импорту сыра». Гражданам России она известна как министр иностранных дел, которая не знает географию, на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым она заявила, что Великобритания не признает суверенитета России над Воронежской и Ростовской областью.

В своем предвыборном видео она, как и все остальные кандидаты, заявила о планах понизить налоги и сделать всё, что обещалось при выходе Великобритании из состава Евросоюза.

«Чтобы выиграть на следующих выборах, нам нужно выполнять, выполнять и выполнять обязательства перед британским народом. Я знаю, что лучшие дни нашей страны впереди. Я кандидат с четким видением будущего, который может внести изменения и выполнить многое. В роли премьер-министра я буду возглавлять правительство, которое будет придерживаться ключевых консервативных принципов: низкие налоги, жесткий контроль над расходами, экономический рост и предоставление людям возможности достичь того, чего они хотят, вне зависимости от их бэкграунда. Нам нужен опытный премьер-министр, который сможет взять всё в свои руки с первого дня, и неважно, значит ли это дать отпор Путину на Украине или поднять экономику», — заявила Трасс.

Среди 64 депутатов, поддерживающих министра после второго тура голосований, министры Джейкоб Рис-Могг и Надин Доррис.

Генеральный атторней (прокурор — прим. Д. С.) Англии и Уэльса Суэлла Браверман, которая не набрала нужного количества голосов во втором туре, заявила о том, что она поддерживает Лиз Трасс. По ее мнению, Лиз Трасс — «сильный защитник обещаний Brexit».

Многие пользователи отметили, что Лиз Трасс — это политик, который постоянно меняет свое мнение о различных проблемах в зависимости от того, кто ей больше заплатит. В комментариях напомнили, что до проведения референдума о Brexitе она говорила, что хочет остаться в ЕС, сейчас же она твердит о возможностях, которые предоставил выход из ЕС.

«Ты забыла сказать, что меняешь свои взгляды по взмаху руки, в зависимости от того, какое мнение предоставит тебе больше власти», — отметил @RichardAtkin1.

«У тебя нет четкого представления! Ты меняешь стороны и идеи по дуновению ветра!» — согласился @rober_p_hardy.

В комментариях добавили, что предвыборное видео практически не раскрывает никаких четких планов, народу непонятно, что она будет делать на посту премьер-министра.

«Привет, я Лиз. Я сделала видео. Оно говорит совершенно ни о чём. Как вы видите, я нашла платье, которое подходит по цвету к моим волосам. Соотнесение цветов это очень важно. Голосуйте за меня, и у вас будут возможности. Великобритания нуждается в большем количестве фотографий меня и видео, на которых тоже буду я. Я, я, я. Очень красивая я. Ой, да, еще сыр», — прокомментировал @CorkyMrC.

UK Government Лиз Трасс

Некоторые пользователи поинтересовались, что Трасс собирается делать с миграционной политикой, в том числе со схемой «вынужденного переселения» мигрантов в Руанду, и как она собирается вызволять страну из кошмара под названием Brexit.

«Каким образом нарушение международного права идет на пользу нашей стране? Что такое «возможности» выхода Великобритании из Евросоюза? Какова цена Brexit на данный момент, на душу населения или в процентах от ВВП? И как ты собираешься это исправлять?» — спросил @Damian_Barr.

«Что ты собираешься делать с проблемой, о которой никто не говорит, с нелегальной миграцией и депортацией всех экономических мигрантов и других людей, которые не имеют права находиться на территории Великобритании? И что ты планируешь делать по вопросу экологических налогов? Это проблемы, которые беспокоят население, так что ответь, пожалуйста!» — обратился @denhelder1.

Среди пользователей есть те, кто всё же считает, что Лиз Трасс способна довести Brexit до конца и поднять британскую экономику с колен.

«Я тебя поддерживаю, многие мои друзья-консерваторы будут за тебя голосовать. Я молюсь, чтобы ты прошла в последнюю двойку кандидатов. Но не забудь, что Brexit нужно довести до конца», — написал @DavidAdeola.

Ряд комментаторов уверен, что у Лиз Трасс есть огромное преимущество перед остальными кандидатами, особенно перед Кеми Баденок, Пенни Мордонт и Томом Тугендхатом, она опытный министр, который входил в кабинеты последних трех премьеров.

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«Насколько я знаю, Лиз Трасс в преимуществе по отношению к другим членам Консервативной партии, которые участвуют и участвовали в гонке ранее, чтобы стать лидером тори и премьером Британии. Остается только вопрос, как она собирается бороться с экономическим кризисом», — написал @UnalKadir_06.

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В комментариях отметили, что на пресс-конференции по запуску своей предвыборной кампании Трасс не смогла самостоятельно найти выход из комнаты, что очень похоже на неуклюжего Бориса Джонсона, поэтому многие пользователи сомневаются в способностях министра.

«Боже мой, Лиз Трасс не может найти выход из конференц-зала, так что никто в здравом уме не может верить в то, что она способна вывести страну из худшего за 70 лет экономического кризиса стоимости жизни», — добавил @Paul_Kearns01.