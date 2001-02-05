Ульяновская область, 5 февраля, 2001, 20:33 — ИА Регнум. По заявлению некоммерческого партнерства "Луч", которое объединяет 60 водителей и работает на маршрутах засвияжского направления Ульяновска, организация пассажирских перевозок в городе запущена. Половина пассажирских такси работает без лицензий, путевых листов и медицинского освидетельствования - считает директор партнерства "Луч" Сергей Мишин. Водители не раз обращались в Департамент автотранспорта Ульяновской области, но там не смогли помочь в решении их проблем. И теперь водители маршрутных такси написали губернатору области Владимиру Шаманову и мэру Ульяновска Павлу Романенко. По словам, Сергея Мишина, если и они не смогут помочь в наведении порядка на городских маршрутах, водители объявят забастовку.