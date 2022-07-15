Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс призвала привлечь Россию к ответу за смерть британского наемника Пола Ури в плену у Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 15 июля на сайте британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

При этом Трасс назвала Пола Ури «гуманитарным работником».

«Я потрясена известием о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, находившегося под стражей у российского сателлита на Украине. Россия должна понести полную ответственность за это», — приводит сайт британского правительства слова дипломата.

Заявление главы британского МИД обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников возмущения возмутило то, что Британия так беспокоится за своего наемника, но ее вовсе не беспокоят смерти мирных жителей Донбасса. Иных также возмутил тот факт, что Трасс назвала наемника «гуманитарным работником».

«А что же Трасс больным его выпустила повоевать?» — задалась вопросом Ирина.

«Предупреждали, могли вообще в плен не брать наемника…» — добавила Elena K.

«Интересно, а в смерти мирных с 2014 года она кого винит?..» — задалась вопросом Lyubov.

«А что она скажет после казни двух наёмников?» — поинтересовался «Матерные стихи».

«Они только сейчас о нём вспомнили?» — недоумевает «Неважно».

«Британия не проявила никакого интереса к своему гражданину, имеющему тяжёлые заболевания, — даже не передала необходимые лекарства по линии Красного Креста. В этом вся Британия. Жадная и циничная», — написала Алла.

«А чего заслуживает наемник? Только смерти. Она его нашла», — отреагировал Shef62.

«Уберите с Украины своих «гуманитариев» со снайперскими винтовками, пусть они в Англии гуманитаркой занимаются», — с сарказмом призвал Василий.

«Другой реакции трудно было ожидать!» — пишет «Дизайнер».

«В Афгане тоже гуманитарные работники людей убивали?..» — спросил Сергей Ф.

«Гуманитарный наемник. Это что-то новое… чисто англосаксонское», — не без сарказма комментирует Сергей Б.

«Вы-то когда ответственность понесете?» — спросила Loya.

«А за убитых детей в Донбассе она не хочет ответить? Столько лет поддерживают фашизм и нацизм на Украине?!» — отреагировала Галина.

Andrew Butko «Аллея ангелов» в Донецке. Памяти погибших детей Донбасса

«Забрали бы лучше своих «гуманитарных» работников с их «гуманитарной» помощью. Пока не всех денацифицировали», — призвала Ольга.

«Это не военные действия, а гуманитарные бомбардировки, проводимые гуманитарными работниками с гуманитарными целями во имя гуманности (МИД Британии)», — с сарказмом пишет Юлия Р.

«А причем тут РФ, если этот «работник» умер в Донецкой Народной Республике?..» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Наёмные убийцы теперь гуманитарными работниками называются…» — возмутилась Елена З.

«А сколько человек он убил, это ничего?» — спросила Сафиет.

«По всем вопросам, Трасс, обращайся в ДНР, учи географию», — призвал Геннадий Л.

«При чём тут Россия? Это вообще-то ДНР!» — подчеркнул Gothmog.

«Так эти придурки кричат, что это «территория Украины». Вот пусть наркоклоуну (Зеленскому — М. Р.) и предъявляют», — добавил Artem.

«Как все запутано в этом мире! ВОЗ не знает, как отличит женщину от мужчины, а Трасс — наемника от гуманитарного работника. Витамины им, что ли, попить всем?» — иронизирует Elena D.

«А она не потрясена, что они там вообще были? Что они приехали туда убивать, её не потрясло?» — подытожила Анна.