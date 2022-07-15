В связи с серьезными проблемами в экономике Европейский союз направит на помощь Киеву миллиард евро вместо девяти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В материале сообщается, что около двух месяцев назад председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Киеву в качестве экстренных кредитов девять миллиардов евро, однако пока Евросоюзу удалось договориться только о транше, покрывающем девятую часть предложенной суммы.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «Вконтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что Евросоюзу свои проблемы ближе. В целом многие восприняли данную новость с сарказмом.

«Вот и вся обещанная помощь. Денег нет, но вы держитесь!» — комментирует новость автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Половины областей уже нет у них. Решили в ЕС, и так хватит», — с сарказмом добавила Ольга.

«А самое главное — не забывайте выплачивать предыдущие займы!..» — пишет Tais.

«Своя рубашка ближе к телу! Наконец-то начинает доходить до этих дебилов!» — не выдержал Sam Vito.

«А жаль. Слишком быстро сообразили. Слишком», — ответила ему «Весна».

«Украинцам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!» — смеется Max.

«Всё логично — сражаться и умирать за НАТО украинцы должны за свой счёт…» — добавил Юрий Ш.

«Боливар не выдержал двоих», — шутит Сергей D.

«Неужели дошло, что деньги украдут? Или украинцы в прошлый раз не поделились откатом?» — задался вопросом Михаил М.

«Да. «Денег нет, но вы держитесь». И американцам сказано тикать с Украины. Чёт порешали там, на Западе, по украинскому вопросу и решили не особо тратиться на то, с чего отдачи не будет никакой», — предположил Юрий К.

«По ходу, Зеленскому надо готовиться к забегу до канадской границы…» — с юмором омтетил Владимир Г.

«Заграница вам поможет», — смеется Станислав Л.

«Вот и прошла любовь…» — с сарказмом отметил Александр Б.

«Это получается, РФ за полгода экономически задушила всю Европу», — задумался Илья Г.

«Злые они. Это всё равно что завести собаку, травить ей всех соседей, а потом выгнать на улицу. Пристрелят псину», — проиллюстрировал ситуацию Вадим Д.

«Сейчас Запад начнёт намекать на мир с Россией, а потом и договариваться», — добавил Павел Р.

«Напечатают. Бумага стерпит», — считает Татьяна Л.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия «Денежное» дерево

«Врут… Втихаря будут помогать…» — написала Елена К.

«Речь про кредиты. У них вопрос, с кого проценты и возврат требовать?» — ответил Елене К. Никита П.

«А смысл? Вся эта помощь — узаконенное хищение средств из бюджетов своих государств с целью набить себе карманы. Отмыли через помощь украинским малюткам сколько могли, пока свои граждане «велись» на это всё, а теперь пора собственный изрядно пощипанный электорат успокаивать», — ответила Елене К. Маша И.

«Украинцы же так хотели эмбарго на нефть и газ! Получите, распишитесь», — смеется Дина.

«Халява закончилась», — иронизирует О. Ф.

«Так дело не пойдёт! Вам же давеча сказали, что нужно €9 миллиардов в месяц! Раскошеливайтесь», — пошутила Nadusha.

«Главное распиарить. Потом можно не давать! Европейцы такие европейцы», — подытожил «Это я».